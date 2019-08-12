شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء 4605 سيارات «أودي» في الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مصلحة الدولة لتنظيم السوق في الصين أن شركة فاو فولكس فاجن، الشركة المشتركة الصينية الألمانية ستقوم باستدعاء 4605 سيارات من طراز أودي إيه 4 إل، نظراً لمخاطر تسرب الوقود.

وأضافت المصلحة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي أن الاستدعاء الذي يبدأ في 16 أغسطس الجاري، يتضمن بعض سيارات أودي إيه 4 إل المصنعة محلياً خلال الفترة ما بين 28 إبريل 2016 و20 سبتمبر 2018.

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