غموض مستقبل محادثات التجارة الأمريكية الصينية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن: ”الخليج 365”

أكد مستشار البيت الأبيض للتجارة، بيتر نافارو، أن الولايات المتحدة، ما زالت تخطط لعقد جولة أخرى من محادثات التجارة مع مفاوضين صينيين.

وقال مستشار البيت الأبيض للتجارة: «نواصل التخطيط لأن يأتي المفاوضون الصينيون إلى هنا».

يأتي تصريح نافارو، ليناقض ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق بأن بلاده غير جاهزة لتوقيع اتفاق تجاري مع الصين.

قال مسؤول بالبيت الأبيض ومتحدث باسم وزارة التجارة الأمريكية، أمس الأول، إن الوزارة ما زالت تعكف على تقييم طلبات من شركات أمريكية لبيع بعض المعدات إلى شركة الاتصالات الصينية «هواوي».

وقد أكد الرئيس دونالد ترامب أيضاً، أن الولايات المتحدة لن تجري تعاملات مع «هواوي» في الوقت الحالي، لكن مسؤولاً بالبيت الأبيض قال إن تلك التعليقات أشارت فقط إلى حظر على مشتريات الحكومة الأمريكية من معدات «هواوي»،

لكن مسؤول البيت الأبيض والمتحدث باسم وزارة التجارة قال، إن عملية الوزارة مستمرة.

وفي مايو/‏أيار، وضعت وزارة التجارة «هواوي» في قائمة سوداء لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وهو ما يمنع فعلياً مبيعات التكنولوجيا وبرامج الكمبيوتر والخدمات الأمريكية إلى الشركة الصينية.

وكانت مفاوضات الحرب التجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم، شهدت العديد من المطبات، والتي كان آخرها الإنهاء المفاجئ للهدنة التجارية المؤقتة، بعد أن لوّح الرئيس ترامب بفرض رسوم بنسبة 10% على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتباراً من أول سبتمبر/‏‏أيلول، فيما توعدت بكين باتخاذ إجراءات انتقامية مضادة، لعل أبرزها خفض سعر اليوان، لتأخذ الحرب التجارية منحاً آخر متمثل بحرب عملات.ومن شأن التعريفات الإضافية، أن توسع نطاق الرسوم التجارية التي فرضها ترامب، لتشمل جميع السلع الصينية التي تستوردها الولايات المتحدة تقريباً.

من جهة أخرى، أكد صندوق النقد الدولي، أن الصين قد تحتاج إلى المزيد من إجراءات التحفيز للمالية العامة إذا تفاقمت التوترات التجارية مع الولايات المتحدة بما يعرض الاستقرار الاقتصادي والمالي للخطر.

وقال مجلس مديري صندوق النقد في تقييمه السنوي للسياسات الاقتصادية للصين، أمس الأول، إن الإجراءات التي أعلنتها بكين كافية لاستقرار النمو الاقتصادي للبلاد في 2019 بشرط ألا يحدث المزيد من الزيادات في الرسوم الجمركية.وقال صندوق النقد في بيان: «اتفق المديرون على أنه إذا حدث مزيد من التصعيد في التوترات التجارية بما يعرض الاستقرار الاقتصادي والمالي للخطر، فإن إجراءات تحفيزية إضافية، خصوصاً في المالية العامة، ستكون ضرورية وينبغي استهدافها».ودعا مديرو صندوق النقد إلى المزيد من المرونة والشفافية في سياسات الصين لسعر الصرف، وحث بعضهم بكين على الكشف عن تدخلاتها في سوق العملات.

وقال مسؤول بصندوق النقد إنه ينبغي للصين أن تفتح المزيد من القطاعات أمام المنافسة الأجنبية.