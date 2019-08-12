أهم الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الاثنين

نتائج شركات «باريك جولد» و«سايس كو» و«تينسينت ميوزك» و«بلوم أنيرجي»

02:00 الميزانية الاتحادية

الثلاثاء

نتائج شركات: «أدفانس أوتو بارتس» و«أدابتيف» و«شينج هيلكير» و«ريال ريال» و«تيلراي» و«إيلانكو أنيمال» و«بيست آي إن سي» و«جيه دي».

06:00 صباحاً مسح الاتحاد الوطني للأعمال

08:30 صباحاً مؤشر أسعار المستهلك

الأربعاء

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نتائج شركات: «سيسكو» و«ماسيز» و«أمبرار» و«كانوبي جروث» و«تينسينت» و«أجيلينت» و«لاكن كوفي» و«بيرفورمانس فود» و«نيت آب».

الخميس

نتائج شركات: «وول مارت»و «أنفيديا» و»أبلايد ماتيريالز» و»علي بابا» و»تابستري» و»جيه سي بيني» و»كانيديان سولار» و»زي تي أو أكسبريس».

08:30 صباحاً تقارير إعانة البطالة ومبيعات التجزئة.

الجمعة

نتائج شركة ديري

08:30 صباحاً تقرير المنازل مبدوءة الإنشاء واستطلاع قادة الأعمال

10:00 صباحاً تقرير معنويات المستهلك

ملاحظة: توقيت شرق الولايات المتحدة