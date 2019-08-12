طرق تجميل المساحات الخضراء في الحدائق الصينية القديمة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتميز الحدائق الصينية القديمة بالانسجام والتناغم بين الإنسان والطبيعة، من خلال استخدام طرق متعددة في التصميم، بما يعكس جمال الطبيعة بأفضل طريقة. وتتمثل الطرق الأساسية لتنسيق الحدائق القديمة في الشتول والتأطير والتسوية وغيرها، ويتم تحديد الطريقة التي سيتم استخدامها وفقاً لطبيعة الأرض المراد تجميلها وحجمها، إضافة إلى موقعها.

وتعتبر الشتول طريقة قديمة جداً، حيث يتم جلب أنواع غير موجودة من النباتات، وفي بعض الأحيان التربة، إلى الأرض المراد تخضيرها، أما الإضافة ففي إحدى الطرق التقليدية التي تتمثل في القيام بعمليات معينة لإضفاء منظر جمالي على الأماكن المفتوحة، أو بقعة صغيرة حول المباني، أو الطرق.

ومن الطرق الأخرى التأطير، وتعني وضع إطار من أشكال محددة من الأشجار أو النباتات على مساحات تخضير معينة، إضافة إلى أن تلك الأطر يمكن أن تكون أي شيء آخر، مثل الأبواب، والنوافذ وغيرها. ويمكن استخدام تلك الأطر لتحقيق الكثير من الأغراض التي تتضمن تغيير المنظر العام لمساحة ما، أو إضفاء لمسة جمالية على المكان، فيما تختلف طرق التغيير بحسب مساحة المكان وطبيعته. ومن الأمثلة على ذلك بوابة القمر في بحيرة «سليندر» الغربية بمنطقة «يانجزو»، فمن خلالها يمكن للزوار رؤية جسر الأجنحة الخمسة، وهو المعلم الأبرز في «يانجزو»، ما يمكنهم من التقاط صور ساحرة للمكان، ورؤية البرج الأبيض من الجانب الآخر للبوابة، من خلال اتباع طريقة تقليدية أخرى تتمثل في وضع جدار للزهور في النوافذ والفجوات بين البوابات.

وتعتبر طريقة التباين أيضاً إحــــدى الطـــــرق التي كان يتم استخدامها بــــصورة كبيرة، وتتمثل في إنشاء نقطتين متعاكستين تتكاملان مع بعضهما بعضاً، وهي طريقة تقوم العـــــديد من الحدائق في الصين بتطبيقها، نسبة لأن الحدائق الصينية تتكون بشكل أساسي من المناظر الطبيعية. وغالباً ما تضع هذه الحدائق بركة، أو حوضاً في المنتصف باعتباره الجزء الرئيسي من التصميم، وتعد المساحات المائية جيدة للعرض من الزوايا المختلفة. ويمكن رؤية المناظر المحيطة بالبركة بما في ذلك نباتات البساتين والأشجار والأحجار والجسور التي تـــــتوسط الممرات المائية وغيرها.

وتقوم بعض الحدائق باتباع طريقة إخفاء المناظر الجميلة بغرض عرضها بشكل أجمل في وقت لاحق، وهو ما يمكن أن يحقق تأثيراً جمالياً يأسر الألباب عند الكشف عنه لأول مرة، وهي وسيلة يتم استخدامها في البساتين الحدائق الصينية منذ القدم، فمن خلال إظهار المناظر بشكل كامل في وقت لاحق، تتعزز بذلك الرؤية الفنية لها وتكون في أفضل أشكالها، ومن أمثلتها البوابة الشرقية للقصر الصيفي بمنطقة رنشو التي تعتبر مثالاً جيداً لهذه الطريقة التقليدية القديمة.

وجنباً إلى جنب مع طريقة الشتل، فإن دمجها مع وسائل أخرى في البستنة يمكن أن يؤدي إلى نتائج رائعة، إذ يمكن أن تؤدي بعض الحالات إلى توسيع مساحة الحديقة، وإنشاء صور حية، وإضافة طبقات مشاهدة، ولهذا السبب، فإن طرق الدمج هذه تلعب دوراً مهماً للغاية في أنشطة تجميل الحدائق في الصين. وفي ذلك قال مصمم الحدائق الشهير تشي جينج، إن الجمع بين طريقتين في الحدائق الصينية باختيار التصميم المناسب منها يؤدي إلى نتائج تفوق التصور، ومن الأمثلة على ذلك منتجع «تشيندي ماونتن»، ومعبد «إيت أوتر».

ويتم في الكثير من الحدائق والبساتين المفتوحة للعامة، استخدام طريقة حجب المناظر غير المناسبة عن الأنظار من خلال زراعة أو شتل شريط من الأشجار، أو بناء جدار عازل للرؤية، وفي الوقت نفسه إضافة الزخارف إلى تلك الجدران، أو زراعة الزهور بين الأشجار الكبيرة مع مراعاة طبيعة المنطقة خلال عملية التصميم. وتقوم بعض الحدائق الحديثة بتركيب شاشات عملاقة بدلاً عن الحوائط التقليدية، إضافة إلى شتل أشجار الصنوبر على جانبي الممرات التي تحول دون رؤية المناظر غير المناسبة، أو التي لم يتم تجهيزها بعد.