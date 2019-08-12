الاقتصاد

تحذيرات من الإفلاس بسبب خطة المواصلات الألمانية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر رئيس اتحاد سيارات الأجرة واستئجار السيارات من عواقب وخيمة لشركات تشغيل سيارات الأجرة، بعد الإصلاحات التي يعتزم وزير المواصلات الألماني أندرياس شوير إدخالها.
وقال ميشائيل ميلر رئيس الاتحاد الألماني لسيارات الأجرة وتأجير السيارات لوكالة الأنباء الألمانية: «إن تعديل قانون نقل الركاب سيؤدي في أسوأ الأحوال إلى إقصاء العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة»، مؤكدا بالقول: «نخشى أن تكون هناك موجة إفلاس». وأضاف ميلر: «وصل الحال في برلين عبر مقدمي الخدمة الجدد المخالفين للقانون إلى تراجع عوائد شركات سيارات الأجرة بنسبة تصل إلى ما بين 30 % و 35% من دخولهم، ولن يستمر الأمر طويلا، ففي الولايات المتحدة أدى ظهور شركة «أوبر» إلى انهيار خدمات سيارات الأجرة هناك».
وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي في هذا المجال صعب منذ فترة طويلة في ألمانيا.(د ب أ)

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