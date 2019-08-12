العيش الأخضر بالعودة إلى الحدائق البرية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تروج الجمعية الدولية لمنتجي الحاصلات البستانية لمبادئ المدينة الخضراء في معرض إكسبو 2019 في بكين.

سوف تعرض الجمعية الدولية لمنتجي الحاصلات البستانية مبادئ المدينة الخضراء وتعزيزها من خلال معرض بكين 2019. وقد صممت تفاصيل المعرض ومكوناته وتوزيع مساحات العرض والأقسام والأجنحة الدولية طبقا لأحدث معايير تصميم المارض العالمية حيث فازت جمعية «جرانت أسوشييتس» البريطانية المتخصصة في هندسة المناظر الطبيعية والمساحات الخضراء بعقد التصميم. وأطلقت الجمعية الدولية لمنتجي الحاصلات البستانية على نسخة بكين من المعرض السنوي اسم «العودة إلى الحدائق البرية».

ويعزز المعرض باعتباره أحد أهم أنشطة الجمعية ومجالات تركيزها، على تعزيز مفهوم الاخضرار ورفع الوعي بأهمية الخضرة في المناطق الحضرية والمدن. وتستغل الجمعية المناسبة لبث رسالة المدينة الخضراء في واحدة من أكبر عواصم العالم وأكثرها ازدحاما حيث يتوقع أن يستقبل المعرض 16 مليون زائر.

أما موضوع المعرض «عش أخضر وتمتع أكثر» فالهدف منه التركيز على المفاهيم البيئية وأفكار تطوير الحدائق. وسوف تعمل حديقة الجمعية في معرض بكين، التي تبلغ مساحتها 1500 متر مربع، على تعزيز فوائد دمج الطبيعة في المدن والمناطق الحضرية. وقد تم تصميم الحديقة باستخدام استراتيجيات المناظر الطبيعية المستدامة، وينتظر أن تكون مصدر سعادة وإلهام لزوار المعرض الذين يعيشون لأول مرة تجربة دمج الطبيعة المزدهرة في البيئة الحضرية.

ويعتبر معرض بكين 2019 أحد أكبر فعاليات تجارة حاصلات البستنة في العالم وسوف يجذب شركات عالمية بارزة في صناعة البستنة كما يجذب أعداداً كبيرة من الزوار خاصة وأنه يقام في فصل الصيف. وقد حصل المعرض على موافقة رسمية من الجمعية الدولية لمنتجي الحاصلات البستانية كحدث من الفئة A1 في التصويت الذي جرى عام 2012 وحصل بعد ذلك على تقدير من مكتب المعارض الدولية.

وقال تيم بيريكليف الأمين العام للجمعية: «لقد عملنا بالتعاون مع جرانت اسوشييتس على تصميم يضمن نشر رسالة المدينة الخضراء بقوة. وتعتبر الحديقة وسيلة ممتازة لعرض الحلول الجميلة والملهمة لمدن المستقبل.»