تراجع مؤشر الشحن الساحلي للبضائع السائبة بالصين في يوليو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وكالة (شينخوا) الصينية، إن سوق الشحن الساحلي للبضائع السائبة في الصين، شهدت انخفاضاً عاماً في الطلب في يوليو/تموز، وفقاً لما ذكرت بورصة شنجهاي للشحن. وأوضحت البورصة، أن المؤشر المركب للشحن الساحلي للبضائع السائبة، انخفض بواقع 6% على أساس شهري إلى 977.26 في يوليو.

وبلغ متوسط قراءة المؤشر 1021.01 منذ بداية عام 2019، بانخفاض عن متوسط بلغ 1149.05 في عام 2018.

وفي الشهر الماضي، شهد المؤشر الفرعي للفحم أكبر انخفاض بمعدل 7.8 في المئة، تلاه المؤشران الفرعيان للحبوب وخام المعادن.

وبخلاف الاتجاه النزولي، ارتفع المؤشر الفرعي لمنتجات الزيت بنسبة 0.9 في المئة في يوليو، وظل المؤشر الفرعي للنفط الخام مستقراً. وأطلقت بورصة شنجهاي للشحن هذا المؤشر في عام 2001 بإرشاد من وزارة النقل، ليعكس التغير في سوق النقل الساحلي الصينية.