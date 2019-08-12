شكرا لقرائتكم خبر عن 12.9 مليار دولار الصادرات المصرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت الصادرات المصرية، ارتفاعاً خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بالأشهر المماثلة من العام الماضي، مسجلة 12.9 مليار دولار خلال الفترة من يناير - مايو 2019، مقابل 12.7 مليار دولار لذات الفترة من 2018.

ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في أحدث نشراته حول حجم التجارة الخارجية لمصر، بلغت الصادرات البترولية لمصر 1.9 مليار دولار، بنسبة 14.7%.

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