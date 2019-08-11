ارتفاع غير مسبوق لأسعار الذهب في مصر تزامنا مع عيد الأضحى

كتب: ضياء السقا

تشهد أسعار الذهب في الأسواق المصري، حاليا، حالة ارتفاع غير مسبوقة، تزامنا مع موسم عيد الأضحى، الذي يزداد فيه الإقبال على المعدن النفيس.

وخلال الأسبوع الماضي ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المصرية، بنحو 25 جنيها، بعد القفزة التاريخية في سعر الذهب بالبورصة العالمية.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت، الجمعة الماضية، أعلى مستوى في تاريخها بمصر، ليسجل عيار 21، 685 جنيها.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

وبحسب وكالة رويترز، سجل الذهب عالميا أعلى مستوى في أكثر من ستة أعوام في ظل غياب أي مؤشرات على تراجع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة ما حفز إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن.، حيث سجلت الأوقية 1497 دولارات.

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وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم الأحد كالتالي:

عيار 18 بـ 570 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 685 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 795 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5480 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.