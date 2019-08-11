ماذا ينتظر مؤشرات الأسهم الرئيسية خلال هذا العام؟

تراجعت المخاوف من الحرب التجارية بعد الإتفاق على هدنة بين الصين والولايات المتحدة في قمة مجموعة العشرين، إلى جانب التغيير في موقف البنك الفيدرالي الأمريكي إلى الميل نحو الخفض منذ إجتماع المجلس في يونيو.

رغم أننا لم نلمس حتى الآن أي إجراء للتخفيض، ولكن تعلق أسواق المال الآمال كثيرا على رؤية تخفيض في إجتماع الإحتياطي الفيدرالي يوم 31 يوليو من الشهر الجاري.

كل هذا ساعد على دفع مختلف المؤشرات العالمية إلى أعلى مستوى لها منذ سبتمبر 2018 - وهو تغيير كبير في المعنويات منذ بداية العام. في إطار هذا التحول، ما هي المؤشرات التي حققت أفضل النتائج وإلى أين تتجه مستقبلا؟

حقق مؤشر مؤشر CSI 300 في الصين عائدًا سنويًا بلغ 27,4%. كما لاحظنا في وقت سابق من هذا العام، على الرغم من المخاوف بشأن الحرب التجارية، إلا أن الأسهم الصينية قد إرتفعت من خلال حافز متجدد في شكل زيادة في الإنفاق وخفض الضرائب في الداخل، في حين أن الولايات المتحدة تتجه نحو سياسة التيسير النقدي.

بالنسبة للمؤشرات الأمريكية فقد إرتفع مؤشر ناسداك التكنولوجي بنسبة 20,7% في النصف الأول من العام. في حين حقق مؤشر ستاندرد آند بورز500 صعودا بنسبة 20%، ليسجل رقما قياسيا جديدا يوم الإثنين 15 يوليو عند 3,017.80 نقطة. وتجاوز مؤشر داو جونز الصناعي مستوى 27,000 نقطة.

تباطأت مكاسب المؤشرات الأمريكية يومي الأربعاء والخميس 17 و 18 يوليو نتيجة أخبار عن عرقلة المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين بسبب أزمة شركة هواوي الصينية. وهذه إشارة واضحة إلى أن الحرب التجارية ستكون المحرك الرئيسي للمؤشرات الأمريكية في النصف الثاني من هذا العام.

بالنظر إلى أداء مؤشر راسل 2000، الذي يضم ما يقارب 2000 شركة أمريكية برأسمال سوقي أقل من 10,1 مليار دولار، فقد كان قد حقق مستوى قياسيًا جديدًا في شهر أغسطس من عام 2018، قبل أن يدخل في موجة هابطة كبدته خسائر بنسبة 27,2% في ديسمبر الماضي.

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حتى بعد إرتفاعه بنسبة 15,4% في عام 2019، ظل مؤشرRussell 2000 منخفضا بأكثر من 10% من أعلى مستوى سابق له، في تناقض صارخ مع مؤشر داو جونز الصناعي ​​DJIA، ومؤشر ستاندرد اند بورز 500. ورغم أنه من المستبعد أن يحقق مؤشر راسل 2000 رقما قياسيا جديدا، إلا أنه قد يرتفع بنسبة 6,4% في النصف الثاني من عام 2019.

من المتوقع أن تستعيد الشركات في مؤشر Russell 2000 نموًا أسرع في الأرباح لكل سهم مقارنة مع مؤشر S&P 500 مع توقعات بنمو الأرباح بنسبة 20,2% لمؤشر Russell 2000 في عام 2020، مقارنة مع نمو 14,3% لمؤشر ستاندرد آند بورز 500.

أحد أهم الخطوات للتداول بنجاح، حيث يتوجب على جميع المتداولين متابعة التحليلات الفنية التابعة لشركة UFX المتعلقة بالمؤشرات قبل البدء بفتح صفقات عليها.

أحد الأسباب لتحسين نمو الأرباح هو ببساطة إجراء مقارنات أسهل: سيؤدي إنخفاض أداء سقف رأس المال الصغير في عام 2019 إلى إفساح المجال أمام نمو أرباح نسبي أفضل في عام 2020.

إن الأسباب الرئيسية لهذا الأداء المتفوق هي أن خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة يميل إلى أن يؤدي إلى ضعف الدولار، مما يساعد الشركات الصغيرة أكثر من نظيراتها الدولية الأكبر حجماً، ولأن أسعار الفائدة المنخفضة تميل إلى خفض تكاليف الإقتراض بشكل يناسب الشركات الصغيرة.

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