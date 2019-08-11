سعر الدولار في تعاملات اليوم الأحد في مختلف البنوك الحكومية والخاصة

استقر سعر الدولار اليوم الأحد 11-8-2019، أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث ثبت سعر الدولار على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر. سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.5 جنيه للشراء.

16.63 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.51 جنيه للشراء.

16.61 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

16.51 جنيه للشراء.

16.61 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.51 جنيه للشراء.

16.61 جنيه للبيع. Advertisements سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.53 جنيه للشراء.

16.63 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.48 جنيه للشراء.

16.58 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.49 جنيه للشراء.

16.59 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك عودة 16.52 جنيه للشراء.

16.62 جنيه للبيع.

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