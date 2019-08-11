تراجع أسعار الذهب 8 جنيهات في أول أيام عيد الأضحى

الموجز
تراجعت أسعار الذهب مع بدء تعاملات أول أيام العيد، حيث انخفض سعر الذهب 8 جنيهات، وسجل عيار 24 تراجع بلغ بنحو 8 جنيهات ليصبح 788 جنيها للجرام بدلاً من 796 صباح أمس.
وسجل عيار 21 انخفض من 696 إلى 690 جنيها للجرام، وعيار 18 من 596 إلى 591 جنيها للجرام.
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