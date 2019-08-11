25.5 مليار درهم تجارة دبي من «الوقود والشحوم» في الربع الأول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض



بلغت تجارة دبي من «الوقود والشحوم» في الربع الأول الماضي بحسب الغرض الاقتصادي 25.5 مليار درهم، وفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة «جمارك دبي». وبحسب البيانات، سجلت قيمة واردات دبي من الوقود والشحوم 13.16 مليار درهم، والصادرات 7.18 مليار درهم، وإعادة التصدير بقيمة 5.08 مليار درهم.

وكانت الإمارة قد حققت خلال الربع الأول من العام الحالي قفزة كبيرة في حجم التجارة الخارجية، مسجلة نمواً في كمية التجارة بنسبة 32% ليصل وزن البضائع في تجارتها الخارجية إلى 27.71 مليون طن بزيادة قدرها 6.71 مليون طن على كمية التجارة بالربع الأول من عام 2018، كما حققت قيمة تجارتها الخارجية نمواً قوياً؛ إذ بلغت في الربع الأول من العام الجاري نحو 339 مليار درهم، مسجلةً نمواً نسبته 7% بزيادة تصل إلى أكثر من 23 مليار درهم، مقارنةً بالربع الأول من عام 2018.

ويتوج هذا النمو في تجارة دبي التطور الذي حققه قطاع التجارة الخارجية في الإمارة؛ حيث سجلت تجارة دبي الخارجية خلال السنوات العشر الماضية 2010 - 2019 نمواً بنسبة 58% تمثل زيادة بنحو 124 مليار درهم على قيمتها في الربع الأول من عام 2010 البالغة 215 مليار درهم. وشمل النمو الذي تحقق في تجارة دبي الخارجية بالربع الأول من عام 2019 كافة مكونات التبادل التجاري؛ حيث شهدت الصادرات قفزة قوية بنسبة 30% لتصل قيمتها إلى أكثر من 42 مليار درهم، مسجلةً زيادة بواقع 9.7 مليار درهم، وحققت الواردات نمواً بنسبة 4% لتصل قيمتها إلى أكثر من 190 مليار درهم بزيادة قدرها 6.7 مليار درهم، كما حققت إعادة التصدير نمواً بنسبة 7% لتصل قيمتها إلى أكثر من 106 مليارات درهم بزيادة قدرها 6.6 مليار درهم.

وحققت تجارة دبي الخارجية عبر المناطق الحرة نمواً قوياً بنسبة 20% لتصل قيمتها إلى أكثر من 147 مليار درهم .