«ذا ترافيل»: الإمارات من الوجهات السياحية الأكثر شعبية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال موقع «ذا ترافيل» الكندي، إن دولة الإمارات أصبحت واحدة من الوجهات السياحية الأكثر شعبية في العالم. وتقدم الإمارات خيارات متنوعة تلبي جميع احتياجات المسافرين والسياح، سواء كانوا يرغبون في قضاء وقت في التسوق في أكبر مراكز للتسوق في العالم، أو ركوب الجمال في الصحراء.

وفي حين أن الإمارات تعتبر من الدول المتطورة والمتقدمة للغاية، وتفتخر بمدن مستقبلية ملأى بالعمارة المعاصرة، فإن السياح سيحصلون على فرصة لتعلم كل شيء عن التاريخ والتقاليد والثقافة المحلية المتجذرة في هذا المكان منذ قرون بعيدة.

وأوضح الموقع أن هنالك مجموعة من النشاطات على الزائر القيام بها في الإمارات ليحظى بتجربة فريدة من نوعها، بما فيها زيارة رأس الخيمة التي تعتبر من الوجهات المفضلة، بفضل طبيعتها الجبلية الجميلة وتمتعها بشواطئ نظيفة رائعة.

كما على الزائر التسجيل في رحلات السفاري الصحراوية، التي يتخللها جولة في سيارات الدفع الرباعي بين الكثبان الرملية، والتزلج على الرمال والمشي لمسافات طويلة عبر المناظر الطبيعة الوعرة، إضافة إلى ركوب الجمال.

وإذا كنت من عشاق الهواء الطلق، فعليك إضافة جبل حفيت إلى خط سير رحلتك في دولة الإمارات، حيث يعد ثاني أعلى جبل في الدولة. وعندما تصل إلى قمته، ستكافأ بمناظر خلابة للمنطقة المحيطة به، ولا تنس في هذه اللحظة التقاط صورة تذكارية تبقى معك طوال عمرك.

وهنالك بعض المعالم البارزة التي عليك زيارتها أثناء وجودك في دولة الإمارات، ومن أشهرها جامع الشيخ زايد في أبوظبي، الذي يتميز بتصميمه المعاصر. وتزين الجامع ثريات بلمسات ذهبية بقياس 24 قيراطاً، وتغطي أرضيتها أكبر سجادة يدوية الصنع في العالم.

وتعد الشارقة جوهرة الإمارات المكنونة، ولن ترغب بالطبع في تفويت فرصة زيارة مناطق الجذب في الإمارة، بما فيها متحف الفنون الذي يعد الأكبر من نوعه في الدولة، حيث يضم أبرز الأعمال الفنية العربية.

وأحد أشهر المعالم في دبي هو برج خليفة، أطول مبنى في العالم، وعلى ارتفاع 555 متراً، تتيح قمة البرج «برج خليفة سكاي» أمام الزوار فرصة لا مثيل لها لاختبار إطلالات استثنائية على مختلف أرجاء المدينة والمناطق المحيطة بها، من الشرفة الخارجية والبهو الفاخر المجاور.

وصحيح أن معظم المدن الكبرى توفر فرصاً رائعة للتسوق، ولكن عندما تزور مدينة تضم أكبر مركز تجاري في العالم، عليك تخصيص يوم واحد على الأقل للتسوق؛ إذ تعد زيارة «مول دبي» متعة بحد ذاتها، حتى لو خرجت منها خالي الوفاض، لكن ذلك أمر غير مرجح مع وجود أكثر من 1200 متجر متنوع في المول.