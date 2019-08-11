من القمّة إلى الهاوية.. أثرياء أشهروا إفلاسهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشّهر بعض المليارديرات المعروفين إفلاسهم في مرحلة ما من حياتهم، سواء على الصعيد الشخصي أو على صعيد شركاتهم الخاصة، في حين أن بعضهم الآخر خسروا ثرواتهم تماماً.

وساهمت العديد من العوامل في خسارة هؤلاء الأثرياء لثرواتهم بما فيها الركود الاقتصادي والاستثمارات الفاشلة والإدارة السيئة للأموال، وفي أحيان أخرى تورطوا بقضايا احتيال كبرى أدت إلى إفلاسهم. وبعض هؤلاء المليارديرات تمكنوا من العودة إلى الصدارة مرة أخرى واستعادة ما خسروه من أموال، ومع ذلك، فشل آخرون من جمع الثروات التي كانوا يتمتعون بها من قبل.

إليكم في هذا السياق مجموعة من أصحاب المليارات المشهورين الذين خسروا أموالهم وأشهروا إفلاسهم:



إليزابيث هولمز:

كانت إليزابيث هولمز تعتبر نجمة وادي السليكون، حيث اكتسبت شركتها «ثيرانوس» لاختبارات الدم اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين في أوائل العقد الأول. ووعدت الشركة بإحداث ثورة في الطريقة التي يتم بها فحص المرضى وعلاجهم من مختلف الأمراض والعلل. وبحلول نهاية عام 2004، جمعت الشركة ما يقرب من 6 ملايين دولار من مستثمرين في القطاع الخاص، وبعض هؤلاء المستثمرين كانوا على صلة قوية مع هولمز. ومع تنامي الضجة حول «ثيرانوس»، ازدادت التكهنات حول ممارسات وأنظمة الشركة الجديدة. وفي عام 2012، حاولت هولمز إقناع الملازم ديفيد شوميكر بالسماح لشركة «ثيرانوس» بإجراء فحوص على فرقة من الجيش الأمريكي، ما أثار مخاوفه ورفع الأمر إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للتحقيق في الأمر. وبعد أن تواصلت وكالة مراكز الرعاية الصحية والخدمات الطبية مع «ثيرانوس»، تبيّن أن أجهزة فحص الدم لدى الشركة لا تزال قيد التطوير. وفي عام 2016، خلُصت وزارة الصحة إلى أن اختبارات الشركة تشكل خطراً على سلامة المرضى. وبعد دعاوى قضائية متعددة وتسريح عاملين واتهام هولمز بالاحتيال، أغلقت شركة «ثيرانوس» أبوابها في سبتمبر 2018.



باتريشيا كلوج:

كانت حياة باتريشيا كلوج نموذجاً لحياة المجتمع الراقي قبل أن تفقد كل شيء خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008. التقت كلوج وهي عارضة أزياء سابقة، بزوجها الثاني، جون دبليو كلوج، خلال رحلة إلى مدينة نيويورك. وفي عام 1981، تزوج جون- الذي كانت تقدر قيمة ثروته آنذاك ب 5 مليارات دولار- من باتريشيا. وبعد تسع سنوات، تطلقا، وحصلت باتريشيا على نفقة سنوية قدرها مليون دولار، بالإضافة إلى فندق «ألبمارل استيت» الواقع في ريف ولاية فرجينيا. وتمكنت باتريشيا كلوج مع زوجها الثالث، وليام بيل موزيس، من تحقيق بعض الأرباح من هذا الاستثمار في بداية الألفية، ولكن بعد سلسلة من الاستثمارات الضعيفة وتبذير الأموال على الفندق قبل انهيار سوق الإسكان، فقدت كلوج كل شيء. وفي عام 2011، استحوذ دونالد ترامب على الفندق مقابل مبلغ ضئيل. عرضت كلوج جميع مجوهراتها والأعمال الفنية التي كانت بحوزتها في المزاد العلني في محاولة لإنقاذ نفسها من الإفلاس، إلا أن هذه المساعي لم تنجح، وفي شهر يوليو من نفس العام أشهرت إفلاسها.



برنارد مادوف:

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إن برنارد مادوف معروف على نطاق واسع بأنه أكبر مخطط لعملية احتيال في تاريخ الولايات المتحدة عبر استخدام «مخطط بونزي»، وكان مادوف، المخضرم في القطاع المالي، يحتال بخفاء لعدة عقود إلى حين اكتشاف أمره في ديسمبر من عام 2008. وقبل هذه الفضيحة كان مادوف يعيش حياة فارهة مع زوجته بثروة تقدر قيمتها ب 826 مليون دولار. والآن هو معدم ويقضي عقوبة السجن مدى الحياة. وقبل الفضيحة الشهيرة، بدا مادوف جديراً بالثقة، حيث أسس شركته الخاصة للاستثمار في الأوراق المالية في عام 1960، وكان رئيس مجلس إدارة بورصة ناسداك. بدأ مخطط بونزي العملاق بالانكشاف بعد أن طالب المستثمرون بالعوائد على استثماراتهم البالغة 7 مليارات دولار. وفي ذلك الوقت لم يكن بحوزة مادوف سوى 300 مليون دولار. ووفقاً لموقع «بزنس أنسايدر» احتال مادوف على مستثمريه بقيمة 65 مليار دولار. وجهت لمادوف 11 تهمة تتعلق بالاحتيال وغسل الأموال والحنث والسرقة، وحكم عليه بالسجن لمدة 150 عاماً، وتم الحجز على جميع ممتلكاته.



فيجاي ماليا:

كان الملياردير السابق فيجاي ماليا، رجل أعمال بارز واشتهر بأسلوب حياته المترف، كما كان يمتلك شركة الخطوط الجوية «كينج فيشر» المنهارة. وفي بداية عام 2012، اتضح أن فيجاي يدين للبنوك بمبالغ ضخمة اقترضها في محاولة للحفاظ على نشاط شركته. لكن عندما تخلف فيجاي عن سداد المدفوعات، بدأت البنوك الهندية برفع دعاوى قضائية عليه. إلا أن فيجاي تمكّن من الفرار من الهند إلى المملكة المتحدة، نظراً لأنه يحمل جواز سفر دبلوماسياً حصل عليه عندما كان عضواً في مجلس برلمان بلاده. وفي الوقت الحالي، من المقرر تسليمه إلى الهند، حيث يواجه هناك تهماً بالاحتيال وغسل الأموال. ووفقاً لصحيفة «بزنس ستاندرد» فإن فيجاي متهم ب الاحتيال المصرفي وغسل أموال تقدر قيمتها بنحو 90 مليار روبية (1.3 مليار دولار).



أيك باتيستا:

كان أيك باتيستا يحلم ذات يوم بأن يصبح أغنى رجل في العالم، ومع ذلك حطم هذا الهدف حياته، عندما أفلست شركته النفطية «أو جي أكس»، التي كانت ذات يوم شركة نفط نشطة، في عام 2013. وكان الملياردير العصامي معروفاً على نطاق واسع بأسلوب حياته الفخم وأصبح مصدر إلهام للأجيال البرازيلية الشابة. وفي عام 2012، بلغت الثروة الصافية ل باتيستا 30 مليار دولار، الأمر الذي جعله سابع أغنى رجل في العالم. ولكن عندما فشلت شركته في تلبية الطلب مع تدهور الاقتصاد البرازيلي، أرغم على إشهار إفلاسه. وبينما بدأت السلطات بالتحقيق في سبب انهيار إحدى أهم الشركات البرازيلية، وجهت المحكمة ل باتيستا تهماً بغسل الأموال والاحتيال والفساد. وفي يوليو من عام 2018، حُكم عليه بالسجن 30 عاماً بعد تقديمه رشى لحاكم ولاية ريو دي جانيرو السابق، سيرجيو كابرال.



شون كوين:

حصد شون كوين النجاح في الأعمال التجارية عبر استثماراته في قطاعات البلاستيك والزجاج والفنادق، كما كان يمتلك حصة بنسبة 25% في بنك «أنجلو آيريش»، الذي انهار خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008، واستحوذت على أصوله الحكومة الإيرلندية. ومن بعدها اندلعت معركة قانونية بين عائلة كوين والبنك. خسر كوين غالبية ثروته التي كانت تبلغ 2.8 مليار دولار. وفي فترة ما، قالت مجموعة آيريش ريزوليوشن كورب، التي استحوذت على «آنجلو آيريس»، إن كوين مدين للبنك بأكثر من ملياري يورو (1.11 مليار دولار). وبعد فترة وجيزة، وجهت ل كوين تهمة ازدراء المحكمة لمحاولته إخفاء أصوله من البنك في محاولة لتجنب سداد ديونه. وفي نوفمبر من عام 2011، أفادت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أن إجمالي أصول كوين أقل من 50 ألف جنيه إسترليني (62 ألف دولار)، وقدم طلباً لإشهار إفلاسه.