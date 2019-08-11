إندونيسيا تسمح باستبدال البلاستيك مقابل تذاكر سفر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يصطف عشرات الأشخاص حاملين أكياساً مملوءة بالزجاجات البلاستيكية والأكواب القابلة للرمي في محطة حافلات مزدحمة في مدينة سورابايا الإندونيسية، للحصول على تذاكر سفر.

وتعتبر إندونيسيا ثاني أكبر ملوث بحري في العالم بعد الصين، وقد تعهدت بخفض نسبة النفايات البلاستيكية في مياهها بحوالي 70% بحلول العام 2025، من خلال تعزيز إعادة التدوير وزيادة الوعي العام والحد من استخدام تلك المواد.

وقد شهدت الخطة التي وضعتها سورابايا نجاحاً كبيراً في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 2,9 مليون نسمة، إذ أصبح يسافر نحو 16 ألف شخص مجاناً كل أسبوع بعد استبدال نفاياتهم مقابل الحصول على بطاقات لركوب الحافلات، على ما تفيد السلطات.

وتقول فرانسيسكا نوغراهيبي البالغة 48 عاماً وهي إحدى السكان المحليين «هذا حل ذكي جداً. فبدلاً من أن يتخلص السكان من الزجاجات البلاستيكية، فهم يجمعونها ويحضرونها إلى هنا» مقابل بطاقات سفر مجانية.

يكلّف ركوب حافلة لمدة ساعة مع توقف متكرّر ثلاث زجاجات كبيرة أو خمس زجاجات متوسطة الحجم أو 10 أكواب بلاستيكية. لكن قبل عملية التبادل، يجب أن تنظف وأن تكون غير مسحوقة.

ويقول فرانكي يوانوس وهو أحد مسؤولي خدمات النقل في سورابايا، إن هذا البرنامج لا يهدف فقط إلى خفض نسبة النفايات، لكن أيضاً إلى معالجة مشكلة الازدحام المروري عن طريق تشجيع الناس على استخدام وسائل النقل العام.

ويشير إلى أنه «كان هناك استجابة جيدة من السكان» مضيفاً «الدفع بالمنتجات البلاستيكية، هو من بين الأشياء التي جعلت الناس متحمّسين لأنه حتى الآن كانت تعتبر النفايات البلاستيكية عديمة الفائدة».

ويضم أسطول الحافلات حالياً 20 حافلة جديدة تحتوي كل منها على صناديق لإعادة التدوير، ويجول في ممراتها مسؤولو التذاكر لجمع أي زجاجات متبقية.

وتفيد السلطات بأن ما يقرب من ستة أطنان من القمامة البلاستيكية تجمع من الركاب كل شهر قبل بيعها بالمزاد لشركات متخصصة في إعادة التدوير.

تقول نورتي أنور التي تستخدم الحافلة مرة واحدة في الأسبوع مع ابنها البالغ من العمر ثلاث سنوات، إن برنامج تبادل القمامة بالتذاكر يغير نظرة الناس إلى زجاجاتهم وأكوابهم البلاستيكية.

وتضيف هذه المحاسبة البالغة من العمر 44 عاماً لوكالة فرانس برس بعدما استبدلت بعض الزجاجات البلاستيكية في مقابل رحلة مجانية «حالياً، يحاول الأشخاص في مكان العمل أو في المنزل جمع القمامة بدلاً من التخلص منها... أصبحنا نعلم الآن أن البلاستيك يضر البيئة، بدأ السكان في سورابايا يفهمون ذلك».

وتحاول مناطق أخرى في إندونيسيا وهي أرخبيل يضم حوالى 17 ألف جزيرة، معالجة هذه المشكلة أيضاً.(أ ف ب)