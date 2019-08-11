الطباعة التجارية تتجه إلى الرقمنة لمواكبة متطلبات السوق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد



فرضت التطورات التقنية المتسارعة على شركات الطباعة الجمع بين الطباعة التقليدية والرقمية، فضلاً عن مواكبة متطلبات سوق اللوحات الإعلانية الخارجية؛ بهدف تلبية متطلبات السوق.

وقال خبراء في قطاع الطباعة ل«الخليج»: إن الطباعة التقليدية التي ترتكز على الكتب والصحف والتغليف، باتت بحاجة كبيرة لمواكبة التطور التقني والاستدامة المتعلقة باستهلاك الورق والأحبار، الأمر الذي يتطلب ابتكارات وحلولاً جديدة؛ للمحافظة على النمو وتحقيق الأرباح.

أضاف الخبراء: إن الطباعة الرقمية والإعلانية الخارجية تحظى بطلب متزايد من القطاعين العام والخاص، مشيرين إلى أن هذه النوعية من الطباعة توفر السرعة والجودة العالية وتسهم في تخفيض الهدر بشكل عام.

الجمع بين التقليدية والرقمية

يقول محمد عامر نائب الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة «زيروكس»، إن التوجه الرقمي في الإمارات وعلى مستوى العالم أحدث تأثيراً كبيراً على قطاع الطباعة؛ لذا تجمع الشركة حالياً بين العمليات التقليدية والرقمية تلبية لرغبة للعملاء، مؤكداً امتلاك المعرفة التي تساعد العملاء على مواكبة التحول الرقمي.

أضاف عامر: على الرغم من التحول الرقمي، فإننا لا نزال بحاجة إلى الجمع بين الطباعة التقليدية والرقمية، ويمكن القول إن هناك الكثير من القطاعات التي تتطلب الطباعة الرقمية والتقليدية، وأبرزها قطاع البنوك والتأمين وقطاعات الإنتاج؛ وذلك بسبب تحول العمليات من الطباعة التقليدية إلى الرقمية.

وأوضح بالنسبة لأعمال زيروكس وأعمال الطباعة على العموم فإن التركيز سيكون على حلول سير العمل والبرمجيات وتحسين وإضافة قيمة للخدمات التي نقدمها للعملاء، سنستمر في التركيز على تحسين الأجهزة والبرمجيات بما فيها برمجيات وأجهزة مساعد بيئة العمل الجديد الخاص بنا الذي نعرضه في الأسواق منذ العام الماضي، الأمر الذي يعني دمج البرمجيات مع الأجهزة والتي تسمح لنا بالانطلاق في الأسواق بأفضل الحلول الممكنة.

تقنية المعلومات

وعن حجم قطاع الطباعة حالياً، قال عامر: من المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية لأعمال الطباعة التجارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 32 مليار دولار خلال هذا العام 2019.

أضاف: تشكل نسبة النمو المتوقعة في الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات خلال عام 2019 بين 2 إلى 3 % في الشرق الأوسط وإفريقيا، وفقاً لتقرير مؤسسة «آي دي سي» للأبحاث السوقية، بما فيها الأجهزة والبرمجيات والأجهزة الطرفية.

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تلبية متطلبات العملاء

ويقول أيمن علي، مدير التسويق الإقليمي الأول بشركة «كانون الشرق الأوسط»، يشهد قطاع الطباعة الورقية توجهاً كبيراً؛ بهدف تلبية متطلبات العملاء التي تتجه نحو الرقمنة بقوة، ويتحلى مجال اللافتات الإعلانية بإمكانات ضخمة، لاسيما في دولة مثل الإمارات التي تبدي التزاماً كبيراً بتحويل مدنها إلى مدن ذكية، مما يعزّز الطلب على تبادل المعلومات الذي يشمل اللافتات الإعلانية أيضاً.

ووفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة «سميثرز بيرا»، من المتوقع أن ينمو الطلب على نقاط البيع/‏اللافتات بنسبة 0.8 % سنوياً حتى عام 2020، مع نمو سوق اللافتات الداخلية بمعدل 1.2%.

ويفيد تقرير آخر عن صادر عن شركة «جراند فيو ريسر تشأنه» من المتوقّع نمو سوق اللافتات الرقمية في الإمارات بمعدل نمو سنوي مركّب يقدر بنسبة 23 % تقريباً، مدفوعاً بالنمو الملحوظ في الطلب من قبل قطاعات: الديكور الداخلي وصناعات التغليف الرقمية.

أضاف علي: يتوسّع التوجه للوحات والتصميمات الإعلانية؛ حيث يرتفع الطلب على الطباعة العريضة عاماً بعد عام، إضافة إلى زيادة الطلب على الطباعة في غضون 24 ساعة، مما يدل على وتيرة العمل والتوقّعات التي باتت الشائعة حالياً في القطاع.

نماذج الأعمال الجديدة

وأوضح علي: إنه يجب أن يقترن الابتكار التكنولوجي عبر التحول لنماذج الأعمال التجارية الجديدة في قطاع الطباعة؛ لمساعدتها في تطور أعمالها على المديين القصير والطويل مشيراً إلى أن القطاعات الأعلى طلباً على الطباعة حالياً تتركز على القطاع الحكومي والتجزئة والضيافة والدعاية والإعلان، إضافة إلى قطاع التعليم.

الطلب على الورقية

ويرى جيروون فان بيم، مدير مبيعات شركة «إبسون الشرق الأوسط»، أنه ورغم ما نشهده من دوافع أكبر نحو رقمنة المستندات، إلا أنه لا يزال هناك طلب على المستندات الورقية في المنطقة وخاصة للعقود القانونية والفواتير والمستندات الأخرى التي تتطلب توقيعات، ويظل استخدام الورق ضرورياً في الأعمال اليومية وبالتالي تظل الحاجة إلى الطباعة الورقية قوية.

أضاف بيم: إن صناعة الطباعة الإقليمية، تشهد تحولًا كبيراً نحو نماذج نفث الحبر، ولقد أدت زيادة سرعات المطبوعات، وانخفاض كُلفة النسخ وكفاءة استخدام الطاقة إلى اهتمام كبير بطابعات خزان الحبر EcoTank من قبل قطاع الأعمال والأفراد كذلك.