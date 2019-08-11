لماذا تفشل الشركات الناشئة ؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إن إطلاق مشروع جديد ليس بالأمر السهل، حيث يتطلب التفكير في كثير من الأشياء واتخاذ قرارات مصيرية، وقد تتسبب الضغوط والمسؤوليات في اتخاذك قرارات متسرعة يمكن أن تضر بإمكانياتك للنجاح أو تقوّض جهودك على أقل تقدير.

وعلى الرغم من عدم وجود خطة مضمونة لتحقيق النجاح في عالم الشركات الصغيرة والناشئة، إلا أن هناك العديد من الأخطاء الشائعة والخطيرة التي يرتكبها العديد من أصحاب الأعمال الجدد والتي قد تؤثر سلباً في أعمالهم. فيما يلي مجموعة من الأخطاء الأكثر شيوعياً والتي عليك تجنبها:



الحلقة (35)



1-الإدارة السيئة والقيادة الفاشلة لفريق العمل

ليس بالضرورة أن يمتلك رائد الأعمال مهارات إدارية وقيادية كافية، يستطيع من خلالها قيادة فريق العمل لتحقيق النجاح لشركته، في هذه الحالة على رائد الأعمال أن يستعين بمدير تنفيذي لديه مهارات إدارية وقيادية جيدة، تمكنه من تحقيق النجاح للشركة الناشئة، إن تشبث رائد الأعمال غير الكفء إدارياً بإدارة الشركة الناشئة غالباً ما يسبب الفشل للشركة الناشئة.

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2-تجاهل ملاحظات العملاء

إن أساس ومركز المتاجر الصغيرة هي الإدارة الجيدة لعلاقات العملاء، ويجب أن يعيشوا على أساس أن الزبون هو الملك ولا يمكن أن يرتكب أي خطأ، لكن ما يحدث بالفعل هو أن تلك المتاجر الصغيرة تدار من قبل أشخاص ليست لديهم عقلية خادمة، فبدلاً من ذلك، يحاولون ابتزاز العملاء. ونظراً إلى أن العملاء يتواجهون كثيراً وجهاً لوجه مع مقدم الخدمة، فغالباً ما يعبرون عن استيائهم، وغالباً ما يغفل مقدمو الخدمة عن هذا الاستياء. وهذا خطأ كبير، فالمرونة هي جوهر الأعمال التجارية الصغيرة، لذا يجب عليهم الاهتمام بآراء عملائهم والتكيّف معها بسرعة.

3-الاستسلام عند الشعور بالإحباط

إن معظم قصص نجاح الشركات الناشئة تتضمن رائد أعمال لم يستسلم ببساطة، على الرغم من أن الصعاب التي قد تبدو مستحيلة أمامه، كما أن معظم رواد الأعمال، بمن فيهم ستيف جوبز، تغلبوا على عقبات عدة قبل أن يكونوا قادرين على بناء إرث النجاح الخاص بهم.