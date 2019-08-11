«الأ وراق المالية» تغرم شركتين مرخصتين بـ 150 ألف درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

فرضت هيئة الأوراق المالية والسلع غرامات على شركتين مرخصتين من قبلها، تعملان في السلع ووساطة الأسهم، بقيمة إجمالية بلغت 150 ألف درهم، وذلك حسب الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة. وفرضت الهيئة على شركة «سوغند كوموديتيز» غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم؛ بسبب التصرف في أرصدة العملاء على وجه يخالف حكم البند 4 من المادة 12-3 من قرار مجلس إدارة الهيئة في شأن النظام الخاص بإدراج وتداول السلع وعقود السلع. كما فرضت الهيئة غرامة قدرها 100 ألف درهم، على شركة «الرمز كابيتال»، لعدم التزامها بالتحقق من قدرة العميل على سداد قيمة عمليات الشراء قبل تاريخ التسوية، بالإضافة إلى إجراء تحويلات بين الحسابات أثرت في أرصدة العملاء، وهو ما كان مخالفاً لحكم البند 2 المادة 18 من قرار مجلس إدارة الهيئة.