198 مليون درهم كلفة الجناح النيوزيلندي في «إكسبو 2020 دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: سامي مسالمة

أكد كلايتون كيمبتون المفوض العام لجناح نيوزيلاندا في «إكسبو 2020 دبي»، أن كُلفة بناء وتشغيل جناح بلاده في الحدث العالمي «إكسبو 2020» ستصل إلى حوالي 54 مليون دولار (198.18 مليون درهم)، مشيراً إلى أنه يجري البحث عن شركاء ورعاة للجناح الذي تصل مساحته إلى نحو 2000 متر مربع، وسيضم مساحة عرض، ومطعماً يتسع ل100 مقعد ومناطق أخرى.

وأشار كيمبتون في تصريحات صحفية إلى أن مشاركة نيوزيلاندا في الحدث العالمي تنبع من عدة نواحي مهمة؛ أبرزها: الأهمية الاستراتيجية لدولة الإمارات في المنطقة، والدعم المتبادل من قبل دولة الإمارات ونيوزيلندا لترشيح بعضهما للهيئات الدولية، إضافة إلى أن دبي هي نقطة جذب للزوار الدوليين، إلى جانب دعم الإمارات لطلب نيوزيلندا عقد اتفاقية تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح: إن العلاقة مع دولة الإمارات قد تم تطويرها والمحافظة عليها على أسس تجارية واقتصادية سليمة، كما أن هذا الحدث هو الأهم في تقويم الإمارات، وتتطلع الإمارات إلى أصدقائها للمشاركة والمساعدة في إنجاح «معرض إكسبو 2020». ولفت كيمبتون إلى أن وزارة الخزانة في نيوزيلاندا قدرت فائدة نقدية من خلال المشاركة في الحدث العالمي، تتراوح بين 3 إلى 4 في المئة زيادة على الاستثمار، مشيراً إلى ثقته في تعزيز التجارة مع المنطقة، موضحاً: إنه علاوة على ذلك، فهناك فائدة غير نقدية، تتمثل في تحسين علاقة بلاده مع الإمارات، والإبقاء على رحلات طيران الإمارات، وبناء علاقات دبلوماسية مع الإمارات.

وقال: تشمل الأهداف الأخرى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى الأماكن المستهدفة الصحيحة، وزيادة عدد الطلاب من أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي، وتصدير الخدمات التعليمية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وتشجيع نمو السياحة من قبل الزوار الذين يمكنهم تحمل نفقات أكثر هنا