بكين تنقل أول شحنة نفط أمريكية منذ بدء «توترات التجارة»

قالت مصادر في سوق تجارة النفط، إن شركة يونيبك الصينية استأجرت ناقلة عملاقة؛ لشحن خام أمريكي إلى الصين في سبتمبر/أيلول، وهى أول شحنة من نوعها منذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسوم جمركية جديدة على واردات صينية، منهياً هدنة تجارية استمرت لشهر.

ووفقاً لشركة للسمسرة في الشحن البحري وبيانات رفينيتيف إيكون، أبرمت يونيبك، الذراع التجارية لشركة سينوبك لتكرير النفط المملوكة للدولة، اتفاقاً يقضي بأن تشحن الناقلة العملاقة (آن) الخام الأمريكي في منتصف سبتمبر/أيلول. وناقلة في حجم آن بمقدورها نقل نحو مليوني برميل من النفط.

وأظهرت البيانات أن يونيبك لها ثلاث ناقلات أخرى يجري تحميلها أو تستعد للإبحار من الولايات المتحدة هذا الشهر.

ومن المنتظر أن تستقبل الصين ما يقرب من 11 مليون برميل من الخام الأمريكي في أغسطس/آب، وهي أكبر كمية منذ يونيو/حزيران 2018، وفقاً لبيانات رفينيتيف لتتبع السفن. ومن المتوقع أن تصل 4.1 مليون برميل أخرى في سبتمبر/أيلول.

وقالت مصادر في السوق، إنه من المنتظر أن تصل الناقلات التي يجري تحميلها في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول إلى الصين بحلول أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني.

وكانت الصين ثالث أكبر مشتر للخام الأمريكي في شهر يونيو/حزيران الذي شهد هدوءاً نسبياً وسط الحرب التجارية التي طال أمدها بين أكبر اقتصادين في العالم.

ومنذ ذلك الحين، أعلن ترامب عن رسوم جمركية جديدة. وفي حين أن الصين فرضت من جانبها رسوماً جمركية على معظم الواردات من الولايات المتحدة إلا أنها استثنت إلى حد كبير النفط الخام. وانخفضت مشتريات الصين من الخام الأمريكي بشكل حاد من مستويات قياسية مرتفعة سجلتها العام الماضي. (رويترز)