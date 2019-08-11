«فورد إدج» الجديدة... الذكاء والأمان في آن واحد

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تعد «فورد إدج» أكثر سيارة رياضية متعددة الاستعمالات تطوراً على الإطلاق من الناحية التقنية في تاريخ شركة فورد، وتأتي بأحدث طرازاتها، معززة بمظهر جديد بالكامل، ومدعّمة بطيف من المزايا الجديدة، بما فيها تقنيات قياسية؛ لمساعدة السائقين أكثر من أي سيارات رياضية متعددة الاستعمالات متوسطة الحجم.

وتقدّم سيارة «فورد إدج» الجديدة مجموعة واسعة من تقنيات مساعدة السائق؛ باستخدام الكاميرا والمستشعرات، والمصممة خصيصاً؛ لتعزيز الراحة أثناء قيادتها، وإزالة أي ضغط أو توتر مصاحب للقيادة، علاوة على مساعدة السائقين على تجنب أو تخفيف مخاطر الاصطدام؛ عبر مكابح مساعدة بعد الاصطدام، ومساعد التوجيه عند المناورات. ولأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، تأتي «فورد إدج» بتقنية مكابح مساعدة بعد الاصطدام ومساعد التوجيه عند المناورات.

وتأتي سيارات «فورد إدج» الجديدة في منطقة الشرق الأوسط بخيارات عديدة للمحرك: بدءاً من قوة تبلغ 250 حصاناً في محرك EcoBoost سعة 2.0 ليتر V4 في طرازات أمبيانتي وتريند وتايتينيوم، وقوّة تبلغ 335 حصاناً في محرك EcoBoost سعة 2.7 لتر V6 ثنائي الشحن التوربيني في السيارة الرياضية متعددة الاستعمالات ذات الأداء العالي فورد إدج ST.

تعد «فورد إدج» الجديدة أول سيارة مزودة بمجموعة مزايا السلامة من نظام فورد CoPilot360TM. وتشتمل هذه المزايا في طرازات أمبيانتي وتريند على:

نظام الإضاءة العالية التلقائي في المصابيح الأمامية

نظام معلومات النقطة العمياء ونظام الإنذار عند الرجوع

نظام البقاء على خط السير الذي يتضمن مساعد البقاء على خط السير، وإنذار البقاء على خط السير، وإنذار السائق

تقنية مساعد ما قبل الاصطدام مع نظام المكابح التلقائي للطوارئ، ونظام الكشف عن المشاة، وتحذير الاصطدام الأمامي، ودعم المكابح الديناميكي