جون ماكي.. «الرأسمالي الواعي» ورئيس «هول فودز ماركت»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جون باول ماكي، هو رجل أعمال أمريكي، يشغل منصب الرئيس التنفيذي لسلسلة متاجر «هول فودز ماركت»، والتي شارك في تأسيسها في عام 1980، في عام 2003، حاز لقب «رجل أعمال العام» من مؤسسة «إرنست آند يونج».

يشار إلى أن ماكي، هو مؤيد قوي لاقتصاد السوق الحر، وشارك في تأليف أحد أكثر الكتب مبيعاً وهو «الرأسمالية الواعية»، والذي صدر في عام 2013.

ولد ماكي في 15 من أغسطس من عام 1953 في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، وهو ابن مارجريت ويسكوت وويليام ستورجس، ولديه أخت وشقيق.

كان والده، أستاذاً في الجامعة والرئيس التنفيذي لشركة «لايف مارك»، وهي شركة للرعاية الصحية، ومستثمراً في «هول فودز» قبل وفاته في عام 2004، وفي ملخص كتابه «الرأسمالية الواعية»، شكر ماكي والده على الدروس الحياتية المهمة التي تعلمها منه.

درس ماكي، الفلسفة والدين في جامعتي «تكساس» و«ترينتي» في سبعينات القرن الماضي، وعمل في جمعية تعاونية، قضى ماكي ما يقرب من 6 سنوات في دراسة مواضيع مختلفة، وقرر التركيز فقط على اهتماماته وعدم الدراسة فقط من أجل الحصول على شهادة جامعية.

شارك ماكي في تأسيس أول متجر للأطعمة الصحية، «سيفرواي»، مع صديقته رينيه لوسون هاردي في أوستن في عام 1978؛ حيث اقترضا 10 آلاف دولار وجمعا أكثر من 35 ألف دولار لإطلاق المتجر، وفي ذلك الوقت كانت في أوستن العديد من متاجر الأطعمة الصحية الصغيرة. أدار ماكي وصديقته متجراً في الطابق الأول ومطعماً للوجبات الصحية في الطابق الثاني، في حين عاشا لفترة وجيزة في الطابق الثالث من المبنى.

وفي غضون عامين، اندمج متجر «سيفرواي» مع متجر «كلاركسفيل ناتشورال جروسيري»، الذي كان يديره مارك سكيلز وجريج ويلر، وأطلق على الكيان الجديد اسم «هول فودز ماركت».

أسهم ماكي في جعل «هول فودز»، مؤسسة عالمية متعددة الجنسيات، لها منافذ في الأسواق الرئيسية في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، وفي عام 2007، استحوذت الشركة على سلسلة متاجر «وايلد أوتس ماركتس».

يشغل ماكي عضوية في العديد من مجالس إدارة المؤسسات غير الربحية، بما في ذلك «طلاب من أجل الحرية» و«الرأسمالية الواعية» و«الجمعية الإنسانية للولايات المتحدة».

في عام 2006، أعلن ماكي، عن تخفيض راتبه السنوي إلى دولار واحد، ونيته التبرع بمحفظة أسهمه للجمعيات الخيرية، وأنشأ صندوق طوارئ بقيمة 100 ألف دولار للموظفين، الذين يواجهون مصاعب شخصية.

وقال في رسالة إلى الموظفين: «أنا الآن في الخامسة والخمسين من عمري، وقد وصلت إلى نقطة في حياتي لم أعد أرغب فيها العمل من أجل المال، ولكن لمجرد الاستمتاع بالعمل نفسه وخدمة الناس».

في ال 24 من ديسمبر من عام 2009، استقال ماكي، من منصب رئيس مجلس إدارة «هول فودز ماركت»، وهو المنصب الذي يشغله منذ عام 1978، وسيخلفه جون ألستروت.

وعلى الرغم من أن ثروة ماكي، تتجاوز 100 مليون دولار والقيمة السوقية لشركته تبلغ 11.7 مليار دولار، إلا أنه يعيش حياة متواضعة، ويقود سيارة هوندا عمرها أكثر من 5 سنوات، ويستأجر أرخص الغرف الفندقية ويطير دائماً على درجة الرحلات التجارية.