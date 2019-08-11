إدارات «جمعيات ملاك» ترفع رسوم الخدمات لسد عجز ميزانياتها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

علمت ”الخليج 365” من مصادر عاملة في السوق العقاري المحلي في دبي، أن عدداً من إدارات جمعيات الملاك لجأت إلى رفع رسوم الخدمات والصيانة ضمن المرافق المشتركة في المشاريع الجاهزة لسد العجز في ميزانياتها السنوية، الناتج عن تخلف ملاك عن سداد الرسوم المستحقة عليهم.

أوضحت المصادر المعنية أيضاً بقطاع إدارة جمعيات الملاك، أن الإدارات الجديدة تفاجأت عند تولي مسؤولياتها لتوفير الخدمات والصيانة في بعض المشاريع، والاطلاع على البيانات المالية بوجود عجز مالي في الميزانية، ما يدفعها إلى إضافة بند رسوم بدل عجز قد يتراوح ما بين 0.5 و1 درهم، لتعويضه قبل تقديم هذه البيانات للاعتماد من قبل «مؤسسة التنظيم العقاري» (ريرا).

ومن التحديات التي تواجه إدارة المرافق المشتركة، تخلف بعض الملاك عن سداد رسوم الخدمات والصيانة السنوية المعتمدة من قبل «مؤسسة التنظيم العقاري» بعد تحديدها من قبل الجمعية العمومية للملاك، ويعتبر عدم دفع هذه الرسوم في موعدها مخالفة للقانون تترتب عليها عقوبات قد تصل إلى حد الحجز على الوحدة وبيعها بالمزاد العلني، وفق الإجراءات القانونية لاقتضاء رسوم الخدمة من ثمن المبيع.

ومنح القانون جمعية الملاك حق امتياز على كل وحدة في ما يتعلق برسوم الخدمة والصيانة غير المدفوعة، ويستمر هذا الحق في النفاذ حتى لو انتقلت ملكية الوحدة إلى شخص آخر.

وينص التعميم المعمول به في السوق المحلي رقم 2 لسنة 2014، بشأن تشكيل جمعيات الملاك، على أن المطالبة برسوم الخدمات يجب أن توجه إلى مالك العقار فقط، وليس إلى المستأجر، وتكون بموجب فاتورة مستقلة مرفقة بها موافقة مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) على رسوم الخدمة، وعدم إضافة أية رسوم أخرى على الفاتورة.

ويتميز القانون المعمول به في سوق دبي العقاري بالوضوح، ولا يدعو للتساؤل أو الوقوع في الخلافات بين طرفي معادلة البيع والشراء، حيث يبدأ احتساب رسوم الخدمات منذ اليوم الأول لاستلام العقار، أو تاريخ إخطار المالك بموعد الاستلام. وتعتبر هذه الرسوم ضرورية لتغطية مصاريف إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة، ويتحملها جميع الملاك بدون استثناء نظير انتفاعهم بالأجزاء المشتركة. وأكدت اللوائح القانونية الصادرة عن مؤسسة التنظيم العقاري، ضرورة تقيد كل من المطور وجمعية الملاك بالامتناع عن منع أو قطع خدمات المرافق العامة عن الوحدات العقارية أو اللجوء إلى أية طرق غير ما تم تحديده بالقانون، للمطالبة برسوم الخدمات حسب المادة رقم 25 من القانون 27 لسنة 2007، بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي.