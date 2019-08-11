نصيحة مجرب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحوا في تخطي العقبات وتجاوزوا العديد من الأزمات والمحن وتمكنوا بمثابرتهم من صياغة قصص نجاح متميزة، إنهم رجال أعمال وتنفيذيون وخبراء اقتصاد استطاعوا بالجهد والعمل الحثيث وبالفكر والإبداع المتواصل أن ينقشوا أسماءهم لامعة على لائحة النجاح والتميز، وسنستقي من تجارب هؤلاء الكثير من النصائح والدروس المستفادة، فنصيحة مجرب ولا شك خير من رأي أي خبير وسنستقي من تجارب هؤلاء الكثير من النصائح، هنا بعضها:

التركيز على عمل واحد

تساعد قائمة الإجراءات المبسطة على تسهيل الخطوة الأولى نحو التغيير، وجل ما عليك فعله هو اتخاذ القرار، ويكمن التحدي الأكبر بالتركيز على إنهاء المهمة، وفي ظل وجود عدد كبير من مصادر الإلهاء، عليك مقاومة رغبة الهروب من العمل الذي أنت بصدد إنجازه، ويمكنك تقسيم مهامك لأنشطة مبسطة وعلى فترات قصيرة .

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لوم الآخرين

احترام الناس لك ينبع من تحملك للمسؤولية عن أفعالك وخبراتك؛ حيث إن إلقاء اللوم على غيرك من زملاء العمل يجعلك تبدو ضعيفاً وغير مسؤول. الفرص القيادية تذهب لأولئك الذين يتمتعون بحس عال من المسؤولية، ويمكنهم دفع الآخرين للنجاح وتشجيعهم.

تجنب المهام الصغيرة

لا تستغرق قراءة رسائل البريد الإلكتروني عادة أو حتى الرد على إحداها وقتاً طويلاً، لكن إدماجها مع أعمالك المهمة، سيشتت انتباهك، وبدلاً من ذلك، خصص فترات زمنية للمهام الصغيرة، مما سيمنحك مزيداً من التركيز والقدرة المعرفية على إنجاز مهامك المهمة، وإنهائها بشكل أسرع من المعتاد.