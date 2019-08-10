ارتفاع رضا المسافرين عن خدمات مطار المدينة المنورة إلى 80% في يوليو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ارتفعت نسبة رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة خلال يوليو الماضي إلى 80% مقارنة بشهر يونيو الماضي، والتي كانت 77%. كما ارتفعت نسبة الرضا في مطار الملك فهد الدولي بالدمام إلى 74% مقارنة بالشهر الماضي، والتي كانت 73%، في حين سجل كل من مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة خلال يوليو 74% و60% نسبة رضا المسافرين عن الخدمات المقدمة، وهي النسبة نفسها لشهر يونيو الماضي.

وأظهرت إحصائية الهيئة العامة للطيران المدني الشهرية عن جودة خدمات المطارات، والتي نشرتها على حسابها الرسمي في «تويتر» أمس، أن المعدل العام لمستوى رضا المسافرين في المطارات الأربعة لم يسجل أي تغيير يذكر خلال يوليو، حيث بلغ 73% ، وهو النسبة نفسها التي سجلها في يونيو. وبحسب إحصائية الهيئة لشهر يوليو شارك في تقييم المطارات الأربعة أكثر من 715 ألف مسافر، بلغت حصة التقييمات الإيجابية منها 524.8 ألف تقييم. وكانت حصة التقييمات الأعلى لمطار الملك خالد بالرياض، حيث بلغت 425.9 ألف تقييم، فيما توزع الباقي على المطارات الثلاثة، حيث كانت حصة مطار الملك عبدالعزيز بجدة 76.6 ألف تقييم، ومطار الملك فهد بالدمام 124 ألف تقييم، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة 88.3 ألف تقييم.

وتجري الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بالإدارة العامة للجودة وحماية العملاء جولات ميدانية بشكل دوري في المطارات، وإعداد تقارير عن مستوى رضا العملاء وملاحظاتهم على الخدمات المقدمة، بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات، وتحليل المعلومات التي ترد عبر استطلاعات الرأي التي تقوم بها الإدارة وأدوات التقييم عالية الموثوقية، بهدف العمل على تحسين وتطوير تلك الخدمات المقدمة للمسافرين ومرتادي مطارات المملكة.

وتصدر هيئة الطيران المدني تقارير شهرية لمستوى رضا المسافرين للخدمات المقدمة في المطارات، بهدف تقييم المستوى الحالي للخدمات في المطارات والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل أفضل، وذلك بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال جودة خدمات المسافرين، وتحسين جودة تلك الخدمات المقدمة، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 لتحقيق أعلى الدرجات في جودة الخدمات.

مطار الملك خالد الدولي

تقييمات يوليو 2019: 74%

إجراءات السفر والخدمات الأرضية 71%

خدمات المطار 66%

جودة ونظافة مرافق المطار 80%

مطار الملك عبدالعزيز الدولي

تقييمات يوليو 2019: 60%

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إجراءات السفر والخدمات الأرضية 62%

خدمات المطار 60%

جودة ونظافة مرافق المطار 59%

مطار الملك فهد الدولي

تقييمات يوليو 2019: 74%

إجراءات السفر والخدمات الأرضية 72%

خدمات المطار 66 %

جودة ونظافة مرافق المطار 78%

مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي

تقييمات يوليو 2019: 80%

إجراءات السفر والخدمات الأرضية 78%

خدمات المطار 81%

جودة ونظافة مرافق المطار 81%