11322 أرضا مجانية في 9 مخططات يمكن حجزها الكترونيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أضاف برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان 9 مخططات سكنية جديدة عبر بوابته الالكترونية، توفر 11322 قطعة أرض مجانية، وذلك ضمن المخططات السكنية للأراضي التي يستمر البرنامج في طرحها عبر البوابة شهريا، لتتيح للمستفيد اختيار المخطط السكني المناسب له، داعيا المستفيدين الراغبين في خيار الحصول على أرض مجانية إلى زيارة الموقع الالكتروني للبرنامج.

وأوضح برنامج «سكني» أنه فعل خاصية الحجز الالكتروني للأراضي المجانية، بما يمكن المستفيدين من استكمال الإجراءات وطباعة العقود دون الحاجة لمراجعة فروع الوزارة، مبينا أنه يمكن لهم استعراض المخطط المناسب واختيار قطعة الأرض مباشرة عبر نظام الحجز الالكتروني.

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وأشار إلى أنه تم تفعيل هذه الخاصية لـ 9 مخططات جديدة موزعة على 5 مناطق جار استكمال أعمال التطوير فيها، إضافة إلى تخصيص عدد من المواقع للمرافق الخدمية العامة. وتضمنت المخططات الجديدة مخططين في منطقة عسير يوفران 1393 قطعة أرض، شملت مخطط «نسيم الريان» بمحافظة بيشة، والذي يضم 626 قطعة أرض مجانية، ومخطط «مشروع روضة الريان» بمحافظة بيشة ويضم 767 أرضا، كما تضمنت مخططين في منطقة الرياض يوفران نحو 349 قطعة أرض، تشمل مخطط «منازل الحوطة» الذي يوفر 192 أرضا بمحافظة حوطة بني تميم، ومخطط «رمال الغاط» ويوفر نحو 157 أرضا بمحافظة الغاط.

كما أعلن البرنامج إضافة مخططين للأراضي السكنية في منطقة الجوف يوفران نحو 2309 قطع أراض موزعة بين محافظتي دومة الجندل والقريات، تشمل مخطط «مشروع منازل دومة الجندل» بـــ 1345 قطعة أرض، ومشروع مخطط «مشارف القريات» ويحتوي على 964 قطعة أرض، فيما أعلن توفير 7073 قطعة أرض في منطقة مكة المكرمة تقاسمتها محافظة الطائف من خلال «مشروع واحة الميقات» الذي يحتوي على 5118 قطعة أرض مجانية، ومحافظة الخرمة بمخطط «رياض الدغمية» الذي يوفر 1955 قطعة أرض، إضافة إلى مخطط «الازدهار» بمحافظة سميراء التابعة لمنطقة حائل.

يذكر أن برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان خصص 207.296 قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة، منها 50 ألف قطعة مجانية تم تخصيصها هذا العام، حيث تتواصل عمليات تسليم الأراضي المجانية في مختلف المناطق.