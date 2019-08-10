شكرا لقرائتكم خبر عن "الداو جونز" يقلص تراجعه لكنه يغلق على انخفاض مسجلاً خسائر أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم بفعل استمرار تصاعد الحرب التجارية، لكنها قلصت خسائرها لاحقاً بفعل صعود قطاع الطاقة بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط.



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن إدارته ليست مستعدة لإبرام اتفاق تجاري مع الجانب الصيني الذي يريد فقط التفاوض وإضاعة الوقت مشيرا إلى أن بلاده لن تتعامل مع "هواوي".



وعلى صعيد آخر، أفاد "ترامب" بأنه ليس راضيا عن قوة الدولار الذي يضر بدوره الصادرات والانشطة الصناعية في البلاد.



وطالب الرئيس الأمريكي البنك المركزي بخفض معدل الفائدة بنسبة 1% أو ما يعادل مائة نقطة أساس قبل نهاية العام الجاري.



وكشفت بيانات حكومية اليوم أن مؤشر أسعار المنتجين في أمريكا ارتفع بنسبة 0.2% في الشهر الماضي.

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وفي سوق الخام، صعد "ويست تكساس" بنسبة 3.7% وأغلق عند 54.50 دولار للبرميل، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 2.2%، وبلغ أعلى سعر في الجلسة عند 54.9 دولار وأقل سعر عند 52.3 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 2% مغلقا عند 58.53 دولار للبرميل، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 5.4%، وبلغ الخام القياسي أعلى سعر عند 59.1 دولار وأقل سعر عند 57.1 دولار.



وفي ختام الجلسة، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.3% (ما يعادل 90 نقطة) إلى 26287 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.8%، وبلغ اعلى مستوى عند 26413 نقطة وأقل مستوى عند 26097 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 1% (ما يعادل 80 نقطة) إلى 7959 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.6%، وبلغ أعلى مستوى عند 8020 نقطة وأقل مستوى عند 7910 نقاط.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.6% (ما يعادل 19 نقطة) إلى 2918 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.5%، وبلغ أعلى مستوى عند 2935 نقطة وأقل مستوى عند 2900 نقطة.