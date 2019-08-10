شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل تنخفض بنحو 4%..و"بتكوين" تقلص مكاسبها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم حيث قلصت "بتكوين" مكاسبها، بينما انخفضت "الريبل"، وذلك بعد تذبذبها في الأسبوع الجاري نتيجة مخاوف الأسواق بشأن الحرب التجارية بين أمريكا والصين.



وتلقت العملات الرقمية دعما هذا الأسبوع من المستثمرين معتبرين إياها ملاذا آمنا في مواجهة الحرب التجارية.



وصرح المستثمر والملياردير الأمريكي "مارك كيوبان" بأنه يرى أن"بتكوين" والذهب شيئا واحدان كما وصف العملة الرقمية الأبرز بأنها "ذهب رقمي".

Advertisements



وتخالف هذه التصريحات ما ذكره المستثثمر "وارن بافيت" والمدير التنفيذي لبنك "جيه بي مورجان تشيس" "مات ديمون" والذين وصفا "بتكوين" بأنها احتيال وتضليل.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت الريبل بحلول الساعة 21:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 4% إلى 0.29 دولار، وسجلت أعلى سعر عند 0.31 دولار وأقل سعر عند 0.29 دولار، وبلغت قيمتها السوقية 29.3 مليار دولار.



على النقيض، ارتفعت "بتكوين" بنسبة 1.5% إلى 11903 دولارات، وسجلت أعلى سعر عند 12066 دولارا، وأقل سعر عند 11648 دولار، وبلغت قيمتها السوقية 212.6 مليار دولار.