شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أوبر" يغلق منخفضاً بنحو 7% بعد خسائر تجاوزت خمسة مليارات دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "أوبر تكنولوجيز" خلال تعاملات اليوم متأثرا بنتائج الأعمال الشركة المخيبة للآمال في الربع السنوي الثاني من العام الجاري.



وأعلنت "أوبر" تسجيل خسائر فصلية بنحو 5.24 مليار دولار (ما يعادل 4.72 دولار للسهم) خلال الربع الثاني، في حين توقعت الأسواق تسجيل خسائر قدرها 2.03 دولار للسهم.



وارتفعت الإيرادات الفصلية بنسبة 14% إلى 3.17 منليار دولار في الربع الثاني بينما توقع محللون إيرادات بحوالي 3.3 مليار دولار.

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ورغم الخسائر، أعرب المدير التنفيذي للشركة "دارا خسروهاشي" عن ثقته في قدرات "أوبر" وتحولها نحو الربحية خلال العام القادم أو العام بعد القادم.



ومع ذلك، كشف محللون عن أن الطريق لا يزال طويلا أمام "أوبر" حتى تتحول إلى الربحية في ظل التنافسية الشديدة في هذه الصناعة في الولايات المتحدة وخارجها.



وفي نهاية التعاملات، انخفض سهم "أوبر" بنسبة 6.8% إلى 40.05 دولار، وسجل أعلى سعر عند 40.68 وأقل سعر عند 38.71 دولار.