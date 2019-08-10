شكرا لقرائتكم خبر عن "آبل" تجهز مكافأة خاصة لمن يتمكن من اختراق "آيفون" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تخطط "آبل" لعرض مزايا ومكافأة ضخمة على الباحثين والمطورين الذين يتمكنون من اختراق انظمة تشغيل "آيفون" المسماة "iOS" وذلك في إطار جهود الشركة تعزيز أمان الاستخدام والحماية من أي هجمات سيبرانية.



وكشفت "آبل" عن أنها عرضت مكافأة قدرها مليون دولار على أي باحث أو مطور يتمكن من اكتشاف ثغرات او إمكانية اختراق "آيفون".

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ولن يقتصر الأمر على "آيفون" فقط، بل أيضا تتاح المكافأة لمن يخترق "آيباد" أو حواسب "ماك" بموديلاتها المختلفة.



هذا، وقد رفعت "آبل" المكافأة من 200 ألف دولار مشيرة إلى أنها ستدعو مختلف الباحثثين والمطورين من مختلف الجهات البحثية والتكنولوجية.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "آبل" (AAPl) بنسبة 0.8% إلى 200.9 دولار، وسجل السهم أعلى سعر في جلسة الجمعة عند 202.7 دولار وأقل سعر عند 199.2 دولار، وانخفضت القيمة السوقية أدنى التريليون دولار منذ ان بلغتها في سبتمبر/أيلول، بينما لا تزال "مايكروسوفت" في المقدمة بقيمة أعلى من هذا المستوى.