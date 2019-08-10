شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تُنهي آخر تعاملات الأسبوع على استقرار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم بالتزامن مع استقرار الذهب في ظل انحسار الطلب عن المعادن النفيسة رغم استمرار المخاوف بشأن الحرب التجارية.



وأثار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" المزيد من القلق في الأسواق العالمية بعد تصريحات بأن إدارته لا تريد التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين في الوقت الحالي كما أن واشنطن لن تتعامل مع "هواوي".

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وصرح "ترامب" بأنه غير راض عن قوة الدولار ويريد خفض قيمته لدعم الصادرات، كما طالب الاحتياطي الاتحادي بخفض الفائدة بنسبة 1% قبل نهاية العام الجاري.



وفي سياق متصل، انخفض مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.6 نقطة وأقل مستوى عند 97.3 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار الفضة عقود تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة تقل عن 0.1% أو نحو سنت واحد إلى 16.931 دولار للبرميل، وسجل المعدن مكاسب أسبوعية بنسبة 4.1%، وسجل أعلى سعر عند 17.14 دولار وأقل سعر عند 16.84 دولار.