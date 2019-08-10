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شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتراجع متأثراً ببيانات اقتصادية سلبية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار خلال تعاملات اليوم في أعقاب صدور بيانات حكومية ضعيفة بالإضافة إلى استمرار عدم اليقين بشأن "بريكست" والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
واظهرت بيانات حكومية ان الناتج المحلي الإجمالي البريطاني سجل تراجعا بنسبة 0.2% خلال الربع السنوي الثاني، ويعد اول انكماش فصلي منذ عام 2012.
ولا يزال عدم اليقين هو الحالة السائدة المهيمنة على الأوساط الاقتصادية والمالية في المملكة المتحدة خاصة في ظل زيادة التكهنات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وصرح رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" بأن حكومته ستعمل على الخروج من التكتل الأوروبي الموحد في الحادي والثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول سواء باتفاق أم بدونه.
وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام العملة الأمريكية بحلول الساعة 19:02 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1.2053، وسجلت العملة البريطانية اعلى سعر اليوم أمام الدولار عند 1.2153 وأقل سعر عند 1.2049.
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