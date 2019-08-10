بعد الارتفاع التاريخي.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

كتب: ضياء السقا

استقرت أسعار الذهب السبت، 10 أغسطس، في السوق المصري.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت، الجمعة، أعلى مستوى في تاريخها بمصر، ليسجل عيار 21، 685 جنيها، قبل موسم عيد الأضحى، الذي يزداد فيه الإقبال على المعدن النفيس.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

وبحسب وكالة رويترز، سجل الذهب عالميا أعلى مستوى في أكثر من ستة أعوام في ظل غياب أي مؤشرات على تراجع الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة ما حفز إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن.، حيث سجلت الأوقية 1507 دولارات.

وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية السبت كالتالي:

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عيار 18 بـ 587 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 685 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 783 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5480 جنيه

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.