الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - شعار إكسون موبيل قالت وزارة النفط العراقية يوم السبت إنها لا تزال مستمرة في المحادثات مع شركة إكسون موبيل الأمريكية العملاقة بشأن اتفاق ضخم لتحسين البنية التحتية النفطية لجنوب البلاد. وأوضحت الوزارة أن اتفاقها مع شركتي بي.بي البريطانية وإيني الإيطالية يتعلق بتجهيز مواد لأنبوبين نفطيين بحريين لغرض تأهليهما لضمان نقل النفط الخام وتصديره عبر منظومة التصدير الجنوبية ولا يمثل جزءا من مشروع جنوب العراق التي تبلغ تكلفته 53 مليار دولار لمدة 30 عاما. وقالت الوزارة إن عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن مع إكسون لا يعني انتهاء المفاوضات أو اقصاء إكسون من المشروع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة النفط العراقية تنفي استبعاد إكسون موبيل من مشروع جنوب العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.