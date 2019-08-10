استقرت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري خلال آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت في البنوك الحكومية والخاصة، وسجل متوسط سعر الدولار الأمريكي نحو 16.50 جنيه للشراء و 16.62 جنيه للبيع. في حين سجل اليورو الأوروبي نحو 18.46 جنيه للشراء و18.60 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني نحو 20.03 جنيه للشراء و20.18 جنيه للبيع. بينما سجل الفرنك السويسري نحو 16.90 جنيه للشراء و17.03 جنيه للبيع، وبلغ سعر 100 ين يابانى نحو 15.56 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع. و سجل اليوان الصيني نحو 2.34 جنيه للشراء و2.35 جنيه للبيع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استقرار أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.