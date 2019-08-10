العراق يقترب من إبرام اتفاق خط أنابيب مع «بي.بي» و«إيني»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفاد خمسة مسؤولين عراقيين بأن العراق يقترب من إبرام اتفاق مع شركتي النفط العالميتين «بي.بي» و«إيني» بشأن مشروع خط أنابيب مُخصص للتصدير كان من المخطط في الأصل أن يكون جزءاً من صفقة ضخمة مع شركة النفط الأمريكية العملاقة إكسون موبيل.

وقالت المصادر التي طلبت عدم نشر اسمها لأن المناقشات ليست معلنة لرويترز، إنه بموجب اتفاق مقترح بقيمة 400 مليون دولار، ستقوم شركة «بي.بي» البريطانية و«إيني» الإيطالية، بإدارة مخطط لبناء خطي أنابيب بحريين لتصدير النفط من جنوب العراق عبر الخليج.

وقال المسؤولون إن أعمال خطوط الأنابيب كان من المخطط أن تكون جزءاً من مشروع أكبر بقيمة 53 مليار دولار بدا أن إكسون تستعد للمضي فيه قدماً في وقت سابق من العام الجاري، لكن اتفاقاً مع بغداد توقف بفعل خلافات تعاقدية، ومخاوف بشأن الأمن.

وتأتي محادثات «بي.بي» و«إيني» مع بغداد عقب إعلان مسؤولين عراقيين في يونيو/‏ حزيران عن اختيار هيونداي للهندسة والبناء الكورية الجنوبية لبناء منشأة حقن لمياه البحر بتكلفة 2.4 مليار دولار، وذلك جزء آخر من الصفقة التي كانت تخضع للنقاش مع إكسون.

(رويترز)