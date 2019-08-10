دبي المدينة الأكثر زيارة في العالم بحلول 2025

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تسعى رؤية دبي السياحية للعام 2025، إلى أن تصبح المدينة الأكثر زيارة في العالم، لتستقطب أكثر من 23 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2025.

وقال موقع «أكزبيشن وورلد» البريطاني، إن جزءاً من هذا الرقم سيتألف من رجال الأعمال والعارضين، مؤكداً أن استضافة الإمارة لمعرض إكسبو العالمي 2020 سيلعب دوراً في تحقيق الرؤية السياحية الطموحة.

وفي بداية العام الجاري، أعلن مكتب دبي للفعاليّات والمؤتمرات، عن فوزه باستضافة أحداث عالمية بما في ذلك مؤتمر المجلس الشرق أوسطي لطب العيون 2020 (أمكو)، وأسبوع الجغرافيا المكانية 2021، والمؤتمر العالمي للملكية الفكرية، إضافة إلى مؤتمر العقارات 2025.

كما يعتبر مركز دبي التجاري العالمي لاعباً رئيسياً آخر يسهم في دعم رؤية دبي السياحية 2025، حيث أعلن مؤخراً عن زيادة سنوية في عدد زوار الفعاليات التي يقيمها بنسبة 4%، وذلك للعام 2018، مع مشاركة 54.7 ألف شركة عارضة من 162 دولة.

ومن المتوقع أن تقدم المؤتمرات التي سيستضيفها مركز دبي التجاري العالمي بين عامي 2019 و2022، دفعة اقتصادية تقدر ب 700 مليون درهم (190 مليون دولار).

وفي سياق متصل، قالت صحيفة «أيكونوميك تايمز»، إن طموحات دبي وخبرتها تجعل حتى أكبر الأحلام حقيقة واقعة، حتى أصبحت المدينة اليوم وجهة للمتعة العائلية وساحة للمغامرات والإثارة.

وتتضمن الوجهات السياحة والترفيهية الأكثر استقطاباً للزوار في دبي متنزه «موشن جيت دبي»، الذي يضم ألعاباً ومعالم مستوحاة من أهم وأنجح الأفلام التي تم تصويرها في السنوات الأخيرة، إضافة إلى حديقة ليجو لاند، التي تزخر بالنشاطات المختلفة وتغمرها الألوان البراقة، فهي أول حديقة ليجو لاند في المنطقة، والسابعة على مستوى العالم، وتضم ست مناطق بتصاميم مختلفة وأكثر من أربعين جولة تفاعلية ومعلماً سياحياً، ناهيك عن الحديقة المائية «أكوافنتشر» وتحتل المدينة المائية مكانة متميزة في منطقة الشرق الأوسط بكل ما تحويه من ألعاب ومنزلقات فريدة موزعة على 17 هكتاراً من الإثارة، والتي تضمن لكل زائر تجربة فريدة لا مثيل لها.