الأسهم العالمية تواصل نزيف الخسائر بسبب مخاوف التجارة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت توترات التجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين ضغوطها على أسواق الأسهم العالمية، بالتزامن مع بيانات اقتصادية ضعيفة تشير لتباطؤ اقتصادات كبرى، وفي ظل ذلك سقطت معظم المؤشرات الأوروبية والآسيوية والأمريكية في المنطقة الحمراء.

في بورصة نيويورك للأوراق المالية، انخفضت أسهم «وول ستريت» أمس الجمعة مدفوعة بتراجع قطاع التكنولوجيا، في الوقت الذي يكابد فيه المستثمرون توترات تجارية جديدة بين الولايات المتحدة والصين واضطراباً سياسياً في إيطاليا وانكماشاً مفاجئاً لاقتصاد بريطانيا.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 100 نقطة أو 0.39% إلى 26337.09 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 7.58 نقطة أو 0.47% إلى 2930.51 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 41.97 نقطة أو 0.79% إلى 7997.17 نقطة.

في القارة العجوز، انخفضت الأسهم الأوروبية أمس الجمعة لتتجه صوب تكبد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، في الوقت الذي تسبب فيه القلق بشأن استقرار الحكومة الإيطالية في اضطراب المستثمرين واستمرت فيه المخاوف بشأن التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

ونزل المؤشر ميب ببورصة ميلانو 1.6% مع تلقي البنوك الإيطالية الصدمة الأكبر بعد أن سحب ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة الحاكم دعمه للائتلاف الحكومي الحاكم للبلاد أمس الأول الخميس. ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% بعد أن سجل أفضل أداء يومي في نحو شهرين الخميس، عقب بيانات تجارية إيجابية من الصين واستقرار عملتها.

وساهم قطاع الرعاية الصحية في كبح خسائر المؤشر القياسي بدعم من نوفو نورديسك التي فاقت أرباحها الفصلية للتشغيل التوقعات وبعد أن زادت الشركة توقعات المبيعات لعام 2019.

وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة أمس الجمعة مع ابتعاد المؤشر نيكاي عن أدنى مستوى في سبعة أشهر في الوقت الذي تشجع فيه المستثمرون بفضل ارتفاع وول ستريت، على الرغم من أن المخاوف الجديدة بشأن التجارة العالمية أثرت في المعنويات.

وكانت المكاسب محدودة بفعل تجدد المخاوف بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين بعد تقرير ذكر أن البيت الأبيض يؤجل قراراً بشأن السماح للشركات الأمريكية بالعمل مع هواوي تكنولوجيز الصينية.

وارتفع المؤشر نيكاي القياسي 0.44% ليغلق عند 20684.82 نقطة، ونزل المؤشر إلى 21110.76 يوم الثلاثاء وهو أدنى مستوياته منذ العاشر من يناير/‏ كانون الثاني، في الوقت الذي تضررت فيه معنويات المستثمرين من تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.35% إلى 1503.84 نقطة. وفاق عدد الأسهم الرابحة تلك الخاسرة بواقع 1209 إلى 837.

ومن بين المؤشرات الفرعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو، أغلق 24 مؤشراً على ارتفاع بقيادة قطاعي المنسوجات والتعدين.

(وكالات)