شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتجه لأفضل أداء أسبوعي في 3 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع الذهب فوق المستوى المهم البالغ 1500 دولار، أمس الجمعة، متجهاً صوب تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ إبريل/نيسان 2016، في الوقت الذي يشهد فيه المعدن الأصفر إقبالاً جديداً على الشراء؛ باعتباره من أصول الملاذ الآمن، بفعل تصعيد النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة، ومخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1507.22 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفع المعدن الثمين 4.6% منذ بداية الأسبوع الجاري، ويتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي في أكثر من ثلاث سنوات، وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.6% إلى 1519 دولاراً للأوقية. (رويترز)
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