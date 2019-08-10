«التوترات التجارية العالمية» تلقي بظلالها على الأسهم المحلية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

تراجعت المؤشرات العامة لأسواق الأسهم المحلية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.15% في سوق دبي المالي، و2.54% في سوق أبوظبي للأوراق المالية، متأثرةً بعدد من العوامل السلبية من بينها «جني الأرباح» الجزئي على عدد من الأسهم القيادية في السوقين، فضلاً عن تأرجح الأسواق العالمية والإقليمية بسبب تزايد التوترات بين الصين وأمريكا حول الرسوم على التجارة وتراجع اليوان الصيني أمام الدولار.

على الرغم من تعافي الأسواق في آخر جلستين من الأسبوع، إلا أن العدائية الواضحة بين قطبي التجارة في العالم، خلقت حالة من الترقب بين أوساط المستثمرين في جميع أنحاء العالم، حيث اتجهت الأنظار نحو إمكانية تصاعد وتيرة النزاع التجاري، بدلاً من التهدئة، الأمر الذي سيلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي، ما أنعكس على أداء البورصات العالمية والإقليمية، والتي تأثرت بها الأسواق المحلية بشكل كبير، ودفع بعض المستثمرين الأجانب غير العرب نحو البيع لكن بكميات منخفضة، مقابل مشتريات من قبل المستثمرين المواطنين الذي عززوا مراكزهم المالية في بعض الأسهم.

وهبطت سيولة الأسهم الأسبوعية، مع احتفاظ المستثمرين بمراكزهم المالية مع اقتراب إجازة عيد الأضحى، التي تنتهي يوم الثلاثاء القادم، لتصل إلى 1.9 مليار درهم، منها 976.2 مليون درهم في دبي، و929.5 مليون درهم في أبوظبي، وتراجعت الكميات المتداولة لتصل إلى مليار سهم فقط، منها 709.7 مليون سهم في دبي، و290.4 مليون سهم في أبوظبي، حيث شهد السوقان نحو 25192 صفقة تداول.

أول تراجع لدبي في 6 أسابيع

خضع مؤشر سوق دبي المالي لضغوط جني الأرباح خلال الأسبوع الماضي، بعد الارتفاعات التي حققها خلال جلسات يوليو/ تموز الماضي، مسجلاً أول تراجع لأول مرة في ستة أسابيع، حيث انخفض المؤشر العام للسوق بنسبة 2.15%، بنحو 62.4 نقطة، لكنه تماسك فوق مستوى 2800 نقطة، ليغلق عند 2837.96 نقطة، بدعم من أداء آخر جلستين في الأسبوع.

وكان قطاع العقار أكبر الخاسرين في السوق بنسبة 4.07%، كما تراجع «البنوك» 1.19%، و«الاستثمار والخدمات المالية» 1.82%، و«الخدمات» 3.17% و«السلع» 2.99%.

وشهد سهم «إعمار العقارية» عمليات جني أرباح، ليتراجع بنسبة 2.75% إلى 5.3 درهم، بتداول 267.45 مليون درهم، فيما سجل «إعمار للتطوير» أكبر نسبة تراجع في القطاع، بنسبة 9.01% إلى 4.34 درهم، بتداول 29.8 مليون درهم، كما تراجع «داماك» 5.03% إلى 0.945 درهم، بتداول 44 مليوناً، و«أرابتك» 5.11%، و«ديار» 4.07%، و«الاتحاد العقارية» 4.71%، و«إعمار مولز» 5.77%.

وتباينت إغلاقات قطاع البنوك، لكن مع تراجع أسهمه القيادية، حيث انخفض «الإمارات دبي الوطني» 1.27% إلى 11.7 درهم، بتداول 61.3 مليون درهم، و«دبي الإسلامي» 2.07% إلى 5.2 درهم، بتداول 112.2 مليون درهم، كما تراجع «جي إف إتش» 3.03% إلى 0.896 درهم، بتداول 65.8 مليون درهم، بينما ارتفع «أملاك» 1.21% و«مصرف عجمان» 0.63%.

وفي الاستثمار، ارتفع سهم «سوق دبي المالي» 0.21% إلى 0.938 درهم، الذي شهد تداولات بقيمة 47 مليون درهم، فيما تراجع «دبي للاستثمار» السهم القيادي في المؤشر بنسبة 2.19% إلى 1.34 درهم، بتداول 38 مليوناً، كما تراجع سهم «شعاع كابيتال» 5% إلى 0.95 درهم.وطال التراجع معظم الأسهم النشطة في قطاع التأمين، فانخفض سهم «أمان» 4.76% إلى 0.46 درهم، و«دار التكافل» 1.6% إلى 0.615 درهم، و«سلامة» 3.03% إلى 0.671 درهم، وذلك مقابل ارتفاع «عمان للتأمين» بنسبة 14.7%.

وفي مؤشر النقل، صعد سهم «العربية للطيران»، مدعوماً بنتائج الشركة القياسية للربع الثاني من العام الجاري، بنسبة 5.26% إلى 1.2 درهم، لكن المؤشر تراجع بنسبة طفيفة مع انخفاض سهم «أرامكس» 3.46% إلى 4.18 درهم.

وأغلق قطاع الخدمات متراجعاً، مع انخفاض سهمي «تبريد» 3.31% إلى 1.75 درهم، و«أمانات» 3.03% إلى 0.96 درهم.

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سوق أبوظبي يفقد 133 نقطة

تراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية للأسبوع الثاني بنسبة 2.54%، فاقداً 133.05 نقطة، ليغلق عند مستوى 5097.16 نقطة، متراجعاً من أعلى مستوى له عند 5229.43 نقطة خلال الأسبوع، وسط ارتفاع أسعار 8 شركات، وتراجع أسعار 19 شركة.

وتركزت الضغوط في السوق على المؤشر القطاعي لأسهم البنوك، الذي انخفض 3.14%، إلى جانب قطاع الاتصالات الذي جاء بين أكبر المتراجعين بنسبة 2.63%، مع تراجع العقار 0.69% وسط ارتفاع الطاقة 0.35% والصناعة 0.27% والسلع 4.95%.

وانخفض سهم «اتصالات» 2.63%، ليغلق عند 16.28 درهم، وسط تداولات بقيمة 98 مليون درهم.

وشهدت أسهم البنوك الرئيسية، تراجعات متفاوتة، حيث انخفض «أبوظبي الأول» السهم القيادي في المؤشر بنسبة 3.21%، ليغلق عند 15.1 درهم، بتداول 191.6 مليون درهم، كما تراجع «أبوظبي التجاري» 5.39% إلى 8.43 درهم، بتداول 196.9 مليون درهم و«أبوظبي الإسلامي» 1% إلى 4.95 درهم، بتداول 103 ملايين درهم، فيما ارتفع «الشارقة الإسلامي» 2.63% إلى 1.17 درهم، و«رأس الخيمة الوطني» 1.09% إلى 4.65 درهم.

وتراجع سهم «الدار العقارية» بشكل طفيف بنسبة 0.43% إلى 2.3 درهم، وسط سيولة بنحو 138.4 مليون درهم، فيما تراجع «رأس الخيمة العقارية» 4.47% إلى 0.449 درهم.

وفي الاستثمار، انخفض سهم «إشراق العقارية» 1.64% إلى 0.419 درهم، بتداول 2.5 مليون درهم فقط.وتباينت إغلاقات قطاع الطاقة، مع تراجع «أدنوك للتوزيع» 0.74% إلى 2.7 درهم، وارتفاع «دانة غاز» 0.97% إلى 1.04 درهم، و«طاقة» 0.27% إلى 0.743 درهم.وقفز سهم «العالمية القابضة» 12% إلى 2.43 درهم، بتداول 74.7 مليون درهم.

تداولات المستثمرين

ووفقاً لتداولات المستثمرين حسب الجنسيات خلال الأسبوع، سجل المستثمرون الأجانب غير العرب في السوقين، محصلة بيعية بنحو 128.8 مليون درهم، موزعة بواقع 29.6 مليون درهم في دبي، و99.16 مليون درهم في أبوظبي.

وبلغت مشتريات المستثمرين الأجانب في السوقين نحو 671.25 مليون درهم، فيما بلغت المبيعات نحو 800 مليون درهم.

وفي ظل تسييلات المستثمرين الأجانب، اتجه المواطنون نحو الشراء، مسجلين محصلة بنحو 149.02 مليون درهم، موزعة بواقع 79.2 مليون درهم في دبي، و 69 مليون درهم في أبوظبي.

وتباينت توجهات العرب والخليجيين في السوقين، حيث سجل العرب محصلة بيع في دبي ب 5.5 مليون درهم، ومحصلة شراء في أبوظبي ب 5.3 مليون درهم.كما سجل الخليجيون محصلة بيع في دبي بنحو 44 مليون درهم، ومحصلة شراء في أبوظبي بنحو 24 مليون درهم.واتجه الاستثمار المؤسسي في السوقين نحو التسييل، بمحصلة بيع بلغت نحو 117.8 مليون درهم، موزعة بواقع 29.8 مليون درهم في دبي، و 88 مليون درهم في أبوظبي.

وبلغت مشتريات المؤسسات في السوقين نحو 1.1 مليار درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 1.23 مليار درهم.

وسجل المستثمرون مشتريات بنحو 796.5 مليون درهم، فيما بلغت مبيعاتهم نحو 678.6 مليون درهم.