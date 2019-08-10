مراكز أبوظبي تطلق عروضاً ترويجية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أعلنت العديد من مراكز التسوق والمرافق الترفيهية في أبوظبي عن إطلاق عروض متنوعة بمناسبة حلول إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي تضمنت تنظيم احتفالات ومسابقات وتوزيع جوائز إلى جانب حسومات وتخفيضات على السلع والمنتجات.

ويستضيف مارينا مول أبوظبي مجموعة متنوعة من الأنشطة والعروض الترفيهية لجميع أفراد العائلة، وذلك اعتباراً من 11 وحتى 20 أغسطس الجاري، احتفالاً بحلول عيد الأضحى المبارك.

وستكون عروض وأنشطة «جاستس ليغ» محطة الجذب الرئيسية خلال احتفالات عيد الأضحى في مارينا مول أبوظبي، وتتضمن مجموعة من العروض المشوقة والأنشطة الترفيهية اليومية كالحرف اليدوية وألعاب الواقع الافتراضي والألعاب الإلكترونية على مدار عشرة أيام من المرح.

ويحتفل دلما مول بعيد الأضحى عن طريق تنظيم مجموع من العروض الموسيقية الكبرى، حيث يمكن الاستمتاع بتجربة موسيقية فريدة من نوعها مع عروض «حول العالم» في دلما مول، التي تتضمن عروضاً ترفيهية حية تجمع بين الرقص والثقافة والفنون. تتضمن العروض العديد من أساليب الرقص الأكثر شهرة في جميع أنحاء العالم: دول البلقان (أوروبا)، أمريكا اللاتينية، أسلوب الرقص الإسباني، الرقص الآسيوي والأسلوب الشرق أوسطي.

وأعلنت إدارة الجيمي مول في العين عن استعدادها للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال تنظيمها لجملة من المسابقات والبرامج الترفيهية والألعاب التي تستقطب العائلات، والتي تقدم أوقاتاً مبهجة للأطفال خلال العيد، وتنطلق المسابقات اعتباراً من تاريخ 8 حتى 17 أغسطس 2019، وينظم الجيمي مول المسابقات والألعاب الترفيهية في منطقة المدخل الرئيسي في المول، وسوف يتمكن الزوّار والمقيمون من التسجيل للانضمام إلى المسابقات والحصول على فرصة للفوز بقسائم التسوق وجوائز تصل قيمتها إلى 10،000 درهم.

كما أعلنت إدارة المركز التجاري العالمي أبوظبي عن استضافة المركز لجملة من العروض والأنشطة الترفيهية العائلية من 8 ولغاية 16 أغسطس 2019، وذلك احتفالاً بقدوم عيد الأضحى المبارك، حيث يشهد المركز اعتباراً من تاريخ 8 ولغاية 16 أغسطس 2019 جملة من العروض الترفيهية والأنشطة المبهجة للعائلات، والتي تستقطب المقيمين وضيوف العاصمة أبوظبي للاحتفال ضمن أجواء مميزة في وسط المدينة، وتتضمن العروض الترفيهية من تاريخ 8 ولغاية 11 أغسطس فقرات استعراضية تفاعلية لفرقة العزف على الطبول القادمة من إفريقيا خصيصاً للاحتفال بالمناسبة، وتليها عروض الفرقة البهلوانية لاستعراض مهارات الرقص داخل الحلقات والفقاعات الشفافة، إلى جانب عروض رقص الهولا هوب وغيرها من العروض ذات المستوى العالمي التي ستبهر الجمهور.

ولأول مرة في وسط المدينة، يستضيف المركز التجاري العالمي أبوظبي اعتباراً من تاريخ 11 ولغاية 16 أغسطس، عرض «باو باترول» «دوريات المخلاب» الشهير، وهو أحد أروع العروض الترفيهية العالمية للأطفال والتي تحفل بالمغامرة والحركة، حيث يحظى الأطفال من محبي برامج محطة نيكلوديون التليفزيونية للأطفال، بفرصة عيش أحداث أفلام الرسوم المتحركة على أرض الواقع، حيث يلتقون مع الفتى الماهر «رايدر» وفريقه المكوّن من ستة جراء خلال مهمتهم لحماية مجتمع «أدفنتشر باي»، وذلك برفقة أدواتهم ومركباتهم الخاصة التي تساعدهم في مهمة الإنقاذ، ويشمل العرض الترفيهي العالمي مؤثرات خاصة وأغاني تفاعلية ورقصات جماعية بمشاركة الجمهور، مما يضمن أوقاتاً ممتعة لجميع أفراد العائلة، وسوف يتم تقديم ثلاثة عروض يومياً عند الساعة الرابعة والسادسة والثامنة مساء، إلى جانب تقديم فقرات متنوعة من الألعاب للأطفال في مساحة تقديم عروض «دوريات المخلاب أدفنتشر باي»، وذلك من الساعة 3 مساء ولغاية 8 مساء.

ومن جانبها أعلنت إدارة مرسى ياس مارينا، وجهة الترفيه العائلية في العاصمة أبوظبي، عن استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك بحزمة من العروض الاحتفالية التي تستقطب المواطنين والمقيمين، وضيوف أبوظبي من كافة أنحاء العالم.