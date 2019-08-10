رسوم أمريكية على واردات خشبية صينية ب 4 مليارات دولار سنوياً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أمس الأول الخميس، فرض رسوم جمركية تعويضية على ما قيمته أربعة مليارات دولار سنوياً من الواردات الصينية من خزائن المطابخ ودورات المياه.

وتحرّكت الوزارة الأمريكية، إثر شكوى تقدمت بها المنظمة المهنية لمصنعي خزائن المطابخ، واعتبرت أن الأثاث الخشبي المصنوع في الصين يصدر إلى الولايات المتحدة بأسعار زهيدة ويستفيد من المساعدات، ورأت أن المصدرين الصينيين لهذه السلع يستفيدون من دعم يتراوح ما بين 10,97% و229,24% من القيمة، ويبلغ سوق هذه الواردات في الولايات المتحدة 4,4 مليار دولار.

يأتي هذا القرار بعد تحقيق بدأ في مارس/‏آذار ولا يزال رهناً برأي لجنة التجارة الدولية، وهي وكالة مستقلة.

كما يأتي القرار بعد أقل من أسبوع على إعلان واشنطن فرض رسوم جمركية جديدة على ما قيمته 300 مليار دولار سنوياً من الواردات الصينية، بدءاً من الأول من سبتمبر/‏أيلول.

ومن جهة أخرى، تسارع معدل التضخم في الصين خلال الشهر الماضي مقابل توقعات أن يُسجل نفس مستويات حزيران/‏يونيو السابق له، مع قفزة أسعار الطعام.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في الصين أمس الجمعة، عن أن مؤشر أسعار المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد في العالم زاد بنحو 2.8% في يوليو/‏تموز الماضي على أساس سنوي، مقابل مستوى 2.7% في يونيو/‏حزيران السابق له.

وعلى أساس شهري، زادت أسعار المستهلكين في الصين بنحو 0.4% في يوليو/‏تموز، مقابل تراجع بنحو 0.1% في الشهر السابق له.

وأوضحت البيانات، أن أسعار الغذاء قفزت بأكبر وتيرة منذ يناير/‏كانون الثاني 2013، وذلك بنحو 9.1%، ومقابل مستوى 8.3% المسجل في يونيو/‏حزيران.

وتابعت البيانات، أن أسعار الفاكهة زادت بنحو 39.1% في الشهر الماضي، كما قفزت أسعار لحم الخنزير بنسبة 18.2%، أما على صعيد أسعار المنتجين في الصين فانخفضت بنحو 0.3% في يوليو/‏تموز، مقابل استقرارها في يونيو/‏حزيران، أما توقعات المحللين فكانت قد أشارت إلى أن أسعار المنتجين ستنخفض بنسبة 0.1%.

ومن جهته، واصل البنك المركزي في الصين خفض السعر المرجعي لليوان عند أدنى مستوى في 11 عاماً، مع استمرار المشاحنات التجارية مع واشنطن.

وحدد بنك الشعب الصيني، أمس الجمعة السعر المرجعي للعملة أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 7.0136 يوان، وهو أدنى مستوى منذ إبريل/‏نيسان 2008، وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن السعر المرجعي لعملة ثاني أكبر اقتصاد في العالم أمام الورقة الخضراء ستسجل مستوى 7.0222 يوان.

كما أن السعر المرجعي المحدد أمس من قبل المركزي الصيني هو مستوى أقل من المسجل أمس عند 7.0039 يوان لكل دولار.

ويساعد ضعف العملة لأي دولة جعل صادراتها أرخص في الأسواق الدولية، وتعترض إدارة دونالد ترامب على اليوان الرخيص، لأنه يمنح المنتجات الصينية ميزة من ناحية السعر.

واتهمت الولايات المتحدة، الصين في الأسبوع الجاري، بأنها تتلاعب بقيمة عملتها أمام الدولار الأمريكي، وذلك بعد أن كسر الدولار حاجز 7 يوان للمرة الأولى منذ 2008.

واحتدمت الخلافات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الأسبوع الماضي بفرض تعريفات جمركية جديدة ضد الصين بنسبة 10%، وذلك بداية من الشهر المقبل.

(وكالات)