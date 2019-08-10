عروض الفنادق تجذب السياحة الخليجية خلال عطلة الأضحى

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

لجأت الفنادق في الإمارات لتمديد عروضها الصيفية على الليالي الفندقية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك والتي تمتد ما بين 10 حتى 13 أغسطس/آب المقبل، الأمر الذي يمنح المقيمين والمواطنين والسياح من مختلف دول العالم، وتحديداً من دول مجلس التعاون الخليجي، قضاء هذه العطلة بأسعار مخفضة.

وأظهر رصد أجرته ”الخليج 365” على حجوزات الفنادق في الدولة، أن الفنادق حافظت على أسعارها لقضاء الليالي الفندقية خلال فترة عيد الأضحى، بحيث امتدت العروض التي أطلقتها في فترة الصيف لتطال أيام العيد أيضاً، الأمر الذي ساهم في جذب السياح من أسواق إقليمية قريبة مثل دول الخليج.

ورجحت فنادق أن تبدأ بعض المنشآت الفندقية برفع أسعارها بنسب متفاوتة على ليالي الإقامة لقضاء عطلة العيد، في حال ازداد الطلب بشكل كبير خلال هذه الفترة، مع توقعات بارتفاع أسعار الفنادق الشاطئية والمنتجعات، والفنادق القريبة من مراكز التسوق.

وطرحت الفنادق تخفيضات وخصومات على الليالي الفندقية، لاستقطاب أكبر شريحة من الزوار لاسيما للسياحة العائلية، والتي تتزامن مع موسم الاحتفالات ب «عيد الأضحى في دبي»، والفعاليات الترفيهية في مراكز التسوق، وعروض الألعاب النارية وغيرها.

ومن المتوقع أن تشهد الدولة حركة سياحية نشطة وخاصة من الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي مثل السعودية وسلطنة عُمان والكويت، إلى جانب الزوار من آسيا وأوروبا والمنطقة.

وأشارت مصادر إلى أن طول عطلة عيد الأضحى في السعودية والتي تصل إلى 12 يوماً، سوف تدفع السعوديين للسفر إلى الخارج وخاصة إلى الوجهات السياحية القريبة مثل دولة الإمارات، والتي توفر منتجاً سياحياً متنوعاً، حيث شهدت الفنادق والشركات السياحة في الدولة، حجوزات نشطة من السوق السعودية، متوقعين أن ترتفع خلال الأيام المقبلة.

ودائماً تلعب السياحية الخليجية دوراً حيوياً في زيادة مستويات الإشغال الفندقية في دبي خلال العطل والإجازات الطويلة نسبياً مثل عيدي الفطر والأضحى، حيث أظهرت بيانات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي أن عدد الزوار الخليجيين القادمين إلى دبي، خلال عطلة عيد الفطر، بلغ نحو 171.3 ألف زائر، فيما استقبلت فنادق الإمارة 43.5 ألف ضيف من السعودية خلال أسبوع.