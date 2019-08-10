النفط يرتفع بفعل توقعات بمزيد من تخفيضات إنتاج «أوبك»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط، أمس الجمعة، في الوقت الذي تلقت فيه بعض الدعم من توقعات بزيادة تخفيضات إنتاج «أوبك»، على الرغم من أن المخاوف بشأن النزاع التجاري الطويل الأمد بين الولايات المتحدة والصين تكبح المكاسب.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 57.54 دولار للبرميل مرتفعة 1.4% مقارنة مع سعر التسوية السابقة، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.68 دولار للبرميل مرتفعة 1.2% مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.

وارتفعت عقود خام برنت، وخام غرب تكساس الوسيط ما يزيد على 2% يوم الخميس، بفضل تقارير عن أن السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، دعت منتجين آخرين لبحث التراجع في أسعار الخام في الآونة الأخيرة، وما زالت أسعار النفط منخفضة ما يزيد على 20% من ذرى بلغتها في إبريل/‏ نيسان.

واهتزت الأسواق المالية العالمية على مدى الأسبوع الفائت بعد أن قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيفرض رسوماً بنسبة عشرة على المزيد من السلع الصينية اعتبارا من سبتمبر/‏ أيلول، وفي الوقت الذي أوقد فيه انخفاض اليوان مخاوف بشأن حرب عملات.

وذكرت «بلومبيرج» أن واشنطن ترجئ قراراً بشأن تراخيص للشركات الأمريكية لاستئناف العمل مع هواوي تكنولوجيز.

وفي غضون ذلك، قال مسؤول سعودي نفطي إن المملكة، أكبر منتج للخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، تخطط للإبقاء على صادراتها من النفط الخام عند أقل من سبعة ملايين برميل يومياً، في أغسطس/‏ آب، وسبتمبر/‏ أيلول، لإعادة التوازن إلى السوق والمساهمة في تقليص مخزونات النفط العالمية.

من جهتها، قالت وكالة الطاقة الدولية، أمس الجمعة، إن الدلائل المتزايدة على وجود تباطؤ اقتصادي، وتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تسببت في نمو الطلب العالمي على النفط بأبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري «الوضع يزداد ضبابية... نمو الطلب العالمي على النفط كان بطيئاً للغاية في النصف الأول من 2019«.

وقالت الوكالة التي مقرها باريس إنه عند المقارنة مع الشهر نفسه من 2018، يكون الطلب العالمي انخفض 160 ألف برميل يومياً، في مايو/‏ أيار مسجلاً ثاني انخفاض على أساس سنوي في 2019.

وفي الفترة من يناير/‏ كانون الثاني إلى مايو/‏ أيار، ارتفع الطلب على النفط 520 ألف برميل يومياً مسجلاً أقل زيادة لتلك الفترة منذ 2008.

وقالت الوكالة «آفاق التوصل إلى اتفاق سياسي بين الصين والولايات المتحدة بشأن التجارة تدهورت. قد يؤدي هذا إلى تقلص النشاط التجاري، ونمو أقل للطلب على النفط».

وخفضت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب العالمي لعامي 2019 و2020 إلى 1.1 مليون برميل يومياً، و1.3 مليون برميل يومياً على الترتيب، وأشارت إلى أن الصين هي المصدر الوحيد الكبير للنمو بمقدار 500 ألف برميل يومياً في النصف الأول من العام الجاري.

وقالت إن نمو الطلب في الولايات المتحدة والهند بلغ 100 ألف برميل يومياً فقط في الفترة من يناير/‏ كانون الثاني إلى يونيو/‏ حزيران.

وقال التقرير «التوقعات هشة مع وجود احتمال أكبر لإجراء مراجعة بالخفض أكثر من المراجعة بالرفع».

في غضون ذلك، تسببت قيود الإمدادات التي تفرضها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها شحاً في السوق وتلقى الدعم من تباطؤ الإنتاج من خارج المنظمة.

(وكالات)