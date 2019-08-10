شكرا لقرائتكم خبر عن سهم أوبر يتراجع 9% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع سهم أوبر بنسبة 9% تقريباً خلال تعاملات أمس الجمعة، بعد الإفصاح عن نتائج أعمال مخيبة للآمال، ورغم التصريحات المطمئنة من جانب رئيس الشركة، هبط سهم الشركة بنسبة 8.6% مسجلاً 39.30 دولار.

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