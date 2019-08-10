زيادة احتمالات ركود الاقتصاد الأمريكي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر مسح اقتصادي نشرت نتائجه أول أمس الخميس ارتفاع نسبة المحللين الذين يتوقعون ركود الاقتصاد الأمريكي خلال ال 12 شهراً المقبلة إلى 35% مقابل 31% في المسح السابق، في ظل تزايد الغموض الاقتصادي نتيجة التوترات التجارية العالمية. في الوقت نفسه يتوقع المحللون أن يكون متوسط نمو أكبر اقتصاد في العالم خلال العام الحالي 2.3% مقابل 2.5% وفقاً للمسح السابق في يوليو تموز الماضي. كما يتوقع المحللون انخفاض معدل نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 1.8% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 3.1% خلال الربع الأول من العام و2.1% خلال الربع الثاني منه.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن «بارو لجيان» كبير خبراء الاستثمار في مؤسسة «ماكروفين أنالاتيكس» للاستشارات الاقتصادية إن التوترات التجارية أصابت الأسواق المالية باضطراب لا داعي له وهو ما يمكن أن يؤدي إلى هز استقرار الاقتصاد.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في الأسبوع الماضي فرض رسوم جديدة تصل إلى 10% على كمية قيمتها 300 مليار دولار من السلع الأمريكية اعتبارا من أول سبتمبر أيلول المقبل، بالإضافة إلى الرسوم التي سبق فرضها بنسبة 25% على كمية قيمتها 250 مليار دولار من السلع الصينية في العام الماضي. وأدى إعلان ترامب إلى تراجع حاد لأسواق المال في الولايات المتحدة وغيرها من الدول الكبرى.

(د ب أ)