شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: أمريكا غير جاهزة لتوقيع اتفاق مع الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة «غير جاهزة» لتوقيع اتفاق تجاري مع الصين، ما يعكس المأزق الذي تواجهه المفاوضات بين البلدين.
وصرح الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، قبيل توجهه إلى نيوجيرزي لتمضية عطلة: «لسنا جاهزين لتوقيع اتفاق».
كما دعا ترامب مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة، قائلاً: إن السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي «تكبل» اقتصاد البلاد.
ومتحدثاً إلى الصحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب: إن الولايات المتحدة لديها العملة الأكثر أمانا في العالم لكن قوة الدولار تلحق ضرراً بالمصنعين الأمريكيين ويجب على مجلس الاحتياطي أن يخفض أسعار الفائدة. (أ ف ب)
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