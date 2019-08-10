شكرا لقرائتكم خبر عن وجهات سياحية على الجميع زيارتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إن السفر حول العالم هو حلم الكثيرين، ولكن من الناحية الواقعية، تحتاج إلى تقليص قائمة الوجهات التي تريد زيارتها. وهنا يأتي دور قائمة الوجهات الرئيسية التي على الجميع زيارتها. ولكن ما الوجهات التي يسعى الناس من جميع أنحاء العالم لزيارتها؟

أجرى موقع «بيج سفن ترافيل» استطلاعاً شمل 1.5 مليون شخص، لاكتشاف الوجهات التي يعتقدون أنها تستحق الزيارة. وكما هو متوقع، فإن البلدان ذات المناظر الطبيعية الجميلة أو المعالم المشهورة عالمياً احتلت الصدارة. ووفقاً للاستطلاع، فإن 22% من الوجهات في القائمة تمتلك شواطئ رملية بيضاء، في حين أن 52% هي مدن مميزة. ويبلغ متوسط عدد الوجهات في قوائم المستطلعة آراؤهم 11 وجهة، كما أن الناس أكثر عرضة لإضافة المزيد من الوجهات إلى قوائهم في حال رأوها على مواقع التواصل الاجتماعي. كما أشارت الدراسة إلى أن 33% من الأشخاص يبحثون عن وجهات العطلات عبر الإنستجرام.

إليكم في هذا السياق الوجهات التي عليك زيارتها خلال حياتك:



1- بالي، إندونيسيا:



إندونيسيا هي دول في جنوب شرق آسيا تتكون من آلاف الجزر البركانية، بما فيها جزيرة بالي الجميلة. جزيرة بالي هي من الأماكن المفضلة للسياح بسبب جوها اللطيف والأماكن الطبيعية الجاذبة فيها، حيث تكثر فيها الأزهار والمعابد والمنتجعات الصحية والأماكن الأثرية، إضافة إلى شواطئها الجميلة والعمارة المميزة فيها.



2- نيو أورليانز، الولايات المتحدة الأمريكية:



تعتبر إحدى أكثر المدن تميزاً في العالم في الوقت الحاضر، وأدى موقعها الاستراتيجي، المُشرف على مصب نهر المسيسيبي - ميسوري العظيم، الذي يستنزف المناطق الداخلية الغنية لأمريكا الشمالية إلى جعلها منطقة نزاع بين الأوروبيين من أجل السيطرة على أمريكا الشمالية، وهو ما أدى إلى تطور ثقافة شعب مدينة نيو أورليانز، وأسهم مواطنوها من أصل إفريقي في جعلها مسقط رأس موسيقى الجاز بشكل كبير.



3- كيري، أيرلندا:



ربما تكون قد سمعت يوماً عن كيري. وقد كانت الجبال والبحيرات والسواحل تُشكل صورة البطاقة البريدية لأيرلندا في الخارج منذ زيارة الملكة فيكتوريا لمدينة كيلارني منذ أكثر من 150 عاماً. وبينما يتجادل الزوار حول مدنهم المفضلة، فإن الجميع ينجذب إلى سحر مناظر كيري الطبيعية الذي يبلغ حد الكمال، فهي تعد صورة من الجنة على الأرض.



4- مراكش، المغرب:



مراكش واجهة المغرب السياحية، وعاصمته أيام حكم المرابطين والموحدين، وتلقب بالمدينة الحمراء نسبة إلى اللون الغالب على مبانيها، وتوصف بمدينة البهجة، حيث لا تخفى الروح المرحة والميل للنكتة لدى أهلها. ويصفها الأوروبيون بالمدينة الساحرة لطبيعتها ومناخها الصحي، وهو ما جعل الآلاف منهم يختارون الاستقرار بها، وفيهم شخصيات عالمية وأسماء كبيرة في عالم السياسة والفن والرياضة.



5- سيدني، أستراليا:



تعتبر المدينة من أهمّ المناطق السياحيّة المحليّة والعالميّة، فقد حصلت على لقب أفضل مدينة سياحية في العالم لعامين على التوالي، لاحتوائها على الكثير من الشواطئ، والمعالم السياحيّة والأثرية، منها شاطئ بوندي، وجسر ميناء سيدني الذي شيّد في عام 1932، والجبال الزرقاء التي تقع على امتداد خمسة وستين كيلومتراً، إضافة إلى دار الأوبرا.



6- جزر المالديف:



تتألف جزر المالديف من سلسلة مزدوجة من جزر مرجانية في المحيط الهندي يبلغ عددها 26 جزيرة، إضافة إلى أنها من أصغر الدول الآسيوية مساحةً وسكاناً، كما تعتبر من أجمل الجزر التي يُنصح بزيارتها، ولا سيما في شهر العسل للمتزوجين الجدد.



7- باريس، فرنسا:



باريس واحدة من أكثر مدن العالم جمالاً، إذ تتخللها الحدائق والمتنزهات والميادين التاريخية. ويتعرج نهر السِّين وهو يشق مجراه وسط المدينة، بينما تحدد أشجار الكستناء جوانب شوارعها المشهورة. أما في الليل، فتضفي الأضواء بريقاً على قصور باريس وآثارها المشهورة. وقد أدى جمال باريس وأهميتها بوصفها مركزاً للمعارف وإنجازات الفكر إلى تسميتها بمدينة النور، وهو الاسم الذي بدأ إطلاقه عليها خلال عصر التنوير منذ القرن السابع عشر إلى السنوات الأخيرة من القرن الثامن عشر الميلادي في بلاد الغرب.



8- كيب تاون، جنوب إفريقيا:



تُعدّ مدينة كيب تاون من أشهر المُدن السياحيّة في جنوب إفريقيا وفي القارة الإفريقيّة أيضاً، ويعود السبب في ذلك إلى مناخها المُعتدل طوال السنة، والمناطق الطبيعة الجذابة، والتنوّع الكبير في الأنشطة المتوفرة في المدينة، إذ توجد في المدينة العديد من الأماكن التي تعدّ مناطق جذب سياحي للسُياح من حول العالم. ومن أشهر المواقع السياحيّة في المدينة الحديقة الوطنية التي تتميّز باحتوائها على سلسلة نادرة من النباتات، وكليفتون، وهو أحد الأحياء الراقية الذي يحتوي على أغلى العقارات في البلاد.



9- دبي، الإمارات العربية المتحدة:



مدينة دبي تعتبر واحدة من أكثر الوجهات الساحرة التي يمكن للمرء زيارتها على الإطلاق، حيث تحظى بشعبية واسعة بين السياح الدوليين، ومن بين أهم المعالم التي يجب زيارتها برج خليفة، أطول مبنى من صنع الإنسان في العالم، والذي يبلغ ارتفاعه 828 متراً، إضافة إلى المساجد التقليدية بمآذنها الجميلة.



10- بورا بورا، بولينيزيا الفرنسية:



بورا بورا هي واحدة من الجزر الساحرة الجمال التي تجذب إليها أعداداً كبيرة من الزوار كل عام. الجزيرة تعد أحدى جزر ليوارد، وتبلغ مساحة الجزيرة ما يقارب 30 كيلومتراً مربعاً. و تعد الجزيرة آية من آيات الله على الأرض، حيث إنها تمتاز بجمالها الساحر والطبيعة البكر التي نادراً ما تجد مثلها في أي دولة من دول العالم.



11- نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية:



تعتبر مدينة نيويورك من أهم المدن الأمريكية وأكثرها شهرة، وأكبر مدينة من حيث عدد السكان، وهي من المدن ذات التأثير الكبير في الاقتصاد والفن والتكنولوجيا والعلوم ورؤوس الأموال والإعلام والترفيه وحتى في الأزياء، وبهذا تعتبر من مراكز المال والتجارة في العالم أجمع، وهي أيضاً العاصمة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية، إذ تحتضن العديد من البنوك والشركات العالمية.



12- دوبروفنيك، كرواتيا:



«من يبحث عن الجنّة على الأرض، عليه أن يأتي إلى دوبروفنيك ليجدها»، قالها جورج برنارد شو مرة، وما زال يتردد صداها إلى اليوم على مسامع كل من يزور مدينة دوبروفنيك جوهرة السياحة في كرواتيا، لقد حجزت هذه المدينة لنفسها مكاناً متقدماً في عالم السياحة والسفر، حتى تحولت إلى واحدة من أشهر وأجمل الوجهات في منطقة البحر المتوسط، فهي تُقدم كل ما يحتاج إليه المرء للعطلة والترفيه، وتناسب كافة أنواع الرحلات، مع موسم سياحي شبه دائم.



13- أدنبرة، أسكتلندا:



لا تكتمل الرحلة إلى أسكتلندا من دون زيارة مدينة أدنبرة الخلابة، حيث تعتبر الوجهة السياحية الثانية في المملكة المتحدة بعد لندن، والوجهة الثامنة في قائمة المدن السياحية الأوروبية. وهي ثاني أفضل مدينة من حيث الأداء الاقتصادي بعد لندن، وتعتمد على قطاعات كثيرة مثل التعليم والصحة والمال وإدارة الأعمال إضافة إلى السياحة.



14- روما، إيطاليا:



يُقال: إن روما تمنح زوارها فرصة للاستمتاع بمعالم التاريخ والفنون الفريدة من نوعها في كل زاوية تقريباً من المدينة. نعم بكل تأكيد، حيث تفخر بتراثها، كما تجمع في معالمها بين القديم والجديد، وتعتبر محجاً يأتيه الزوار من كل بقاع الأرض للاستمتاع بمشاهدة كنوزها الفنية من عصر النهضة، والكنائس المزينة برسومات ألمع الفنانين مثل مايكل أنجلو وغيره.



15- وادي بارو، بوتان:



يشتهر وادي بارو، بالأديرة والقلاع الكبيرة، إضافة إلى المناظر الطبيعية الخلابة. وتعد بوتان وجهة فريدة من نوعها، من حيث الناحية الثقافية والبيئية على حد سواء، كما أنها الدولة الوحيدة في العالم التي توظف فلسفة الناتج القومي للسعادة، وهو مؤشر فريد من نوعه لقياس الحكم في البلاد. وغالباً ما تسمى ال «شانجريلا» في العالم بسبب جمالها البكر وطبيعة الناس الودودة، وتلاقي بوتان ارتفاعاً واسعاً في الشعبية لدى السياح .



16- جايبور، الهند:

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جايبور، والمعروفة أيضاً باسم المدينة الوردية أو باريس الهند، هي وجهة سياحية رائعة تتمتع بالكثير من المعالم التاريخية، فضلاً عن البازارات الملونة، والقصور الكبرى، مع الثقافة الغنية والأماكن السياحية الساحرة، حتى إنها صنفت في السنوات الأخيرة على أنها إحدى أهم المدن التي تستحق الزيارة في الهند. جايبور لديها إرث غني من الحصون والقصور التي تنقلك في دقائق قليلة إلى العصر الملكي، بما في ذلك قصر الكهرمان الشهير ذو اللون الذهبي .



17- وايكاتو، نيوزيلندا:



منطقة وايكاتو هي موطن للعديد من الكهوف الضخمة تحت الأرض والغابات المطيرة المورقة، ومدينة هاميلتون الصاخبة. ولكن ما النقطة الأكثر جاذبية فيها؟ إنها منازل الهوبيت التي ظهرت في فيلم ملك الخواتم.



18-هافانا، كوبا:



تمتاز هافانا بكونها مدينة سياحية من نوع خاص، فهي عاصمة كوبا، وتجمع ما بين المباني الأثرية والتاريخية كما تضم المعالم السياحية التي تجسد عادات وتقاليد الشعب الكوبي.



19- طوكيو، اليابان:



تعتمد طوكيو على السياحة بشكلٍ كبيرٍ في تنمية اقتصادها القومي، إذ تستقطب سنوياً ملايين السياح من جميع أنحاء العالم، ومن أكثر المناطق جذباً للسّياح للاستمتاع بها هي: حديقة أوينو، التي تعتبر من أوائل الحدائقِ العامة التي وُجدتْ في البلاد، وتُسجل سَنوياً استقطاباً للسياح بأكثر من عشرة ملايين زائر سنوياً. وكذلك متحف السيف الياباني الذي يرتبط بالفن الياباني الخاص بصناعة السيوف.



20-القارة القطبية الجنوبية:



تعد القارة القطبية الجنوبية الواقعة وجهة عليك زيارته ولو لمرة واحدة في حياتك، لن تكون رحلتك سهلة، لكنك ستكافأ بمناظر خلابة للحياة البرية ومشاهدة الحيتان.



21-فانكوفر، كندا:



فانكوفر من أجمل وجهات السياحة في كندا، وتستقطب نحو 8 ملايين سائح سنوياً، حيث تضم العديد من الأماكن السياحية البارزة ابتداء من الشواطئ الساحرة والمتاحف والمسارح والمعارض الفنية إلى المطاعم البحرية والفنادق الراقية.



22- لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية:



تفتخر لوس أنجلوس بشهرة دولية باعتبارها رائدة صناعة السينما والترفيه في العالم، وخاصة هوليوود التي تستقطب المواهب الطموحة من جميع أنحاء العالم منذ أكثر من قرن، وتقدم هذه المدينة المتنوعة لزوارها الكثير من الأحياء المثيرة لاستكشافها والمتاحف العريقة ومراكز التسوق الحديثة لزيارتها.



23- حديقة كروجر الوطنية، جنوب إفريقيا:



أُسست الحديقة في عام 1898 لحماية الحياة البرية في جنوب إفريقيا، وهي رائدة المتنزهات الوطنية في جنوب إفريقيا وموطن لعدد هائل من النباتات والحيوانات، حيث إنها موطن ل 336 نوعاً من الأشجار، و49 نوعاً من الأسماك، و34 من البرمائيات، و114 من الزواحف، و507 أنواع من الطيور و147 من الثدييات.



24- سانتوريني، اليونان:



جزيرة سانتوريني إحدى أروع وأجمل الجزر القابعة على البحر الأبيض المتوسط، حتى أطلق عليها لقب (تراتيل يونانيّة من أرض العالم المفقود)، لاعتبارها أيقونةً شعرية من شدّة روعتها وجمالها، تغنى بها الشعراء في قصائدهم منذ عهد أفلاطون حتى يومنا هذا.



25- موسكو، روسيا:



موسكو، هي عاصمة روسيا ومركزها الثقافي الأهم، وواحدة من أهم المدن والوجهات السياحية فيها، فهي مدينة حيوية ونابضة بالحياة طوال الوقت، وتضم عدداً هائلاً من المعالم السياحية من ضمنها متاحف وقصور ومتنزهات مثل الميدان الأحمر والكرملين وغيرها.



26- سنغافورة:



تشكّل السياحة في سنغافورة جزءاً كبيراً من اقتصاد الدولة، وتُعدُّ نسبة الزوار الذين يقصدونَ هذه البلاد للسياحة عالية جداً، كما تعد وجهة للتسوق والترفيه في آسيا، ومن الأماكن المثيرة للاهتمام فيها أكواريوم فان كليف في متنزه فورت كانينج وحدائق سنغافورة النباتيّة والحيوانيّة، وجزيرة سنتوسا.



27-لندن، المملكة المتحدة:



تعتبر لندن من أهم الوجهات السياحية في العالم، لما تحويه من معالم سياحيّة شهيرة تجذب العديد من السيّاح، حيث يبلغ معدل الزائرين لها في العام الواحد ما يقارب 19.1 مليون زائر حسب إحصاءات عام 2017، وذلك يجعلها واحدة من أكثر المدن زيارة في العالم، وهي عاصمة المملكة المتحدة البريطانية وأكبر مدنها، وتقع على ضفة نهر التايمز في جنوب بريطانيا، وتُعرف أيضاً بمدينة الضباب، ولها تاريخ عريق يعود إلى العصر الرومانيّ.



28- ريو دي جانيرو، البرازيل:



مدينة ريو دي جانيرو هي إحدى مدن البرازيل، وتعتبر من أفضل المدن الموجودة على وجه الأرض بالنسبة لعدد كبير من الناس الذين يقصدونها سنوياً للاستمتاع بما تقدمه لهم هذه المدينة من مميزات. تلعب الطبيعة دورها في ريو دي جانيرو لترسم جغرافية المدينة باحترافية عالية لتجعلها من أجمل مدن العالم.



29- البتراء، الأردن:



تعتبر مدينة البتراء، عاصمة العرب الأنباط من أشهر المواقع الأثرية في العالم وأهم مواقع الجذب السياحي في الأردن، حيث تزورها أفواج السياح من كل بقاع الأرض، وتقع على بعد 240 كيلومتراً إلى الجنوب من العاصمة الأردنية عمّان، وعلى بعد 120 كم من خليج العقبة، وتتميز البتراء بطبيعة معمارها المنحوت في الصخر الوردي الذي يحتوي على مزيج من الفنون المعمارية القديمة التي تنتمي إلى حضارات متنوعة،



30- هونج كونج:



يحظى المسافر إلى مدينة هونغ كونغ التي تقع على ساحل الصين الجنوبي، بفرصة فريدة للاستمتاع بمزيج رائع من الثقافات مع معالم سياحية وأماكن ترفيهية مذهلة، إلى جانب عدد كبير من السكان الناطقين باللغة الإنجليزية وبنية تحتية مريحة للنقل، فضلاً عن أفق باهر من ناطحات السحاب المذهلة.



31- بربادوس:



تعد جزيرة باربادوس إحدى أجمل الجزر الموجودة في منطقة الكاريبي وأكثرها ازدهاراً من الناحية الاقتصادية نظراً لرواج السياحة فيها وكثرة الرحلات السياحية إليها، بهدف الاستمتاع بسحر الطبيعة وجمال المناخ، فهذه الجزيرة بعيدة عن نطاق الأعاصير، وهي من الجزر الشرقية في منطقة بحر الكاريبي التي تتيح للسائح الاستمتاع برحلة سياحية لا تنسى:



32- أمستردام، هولندا:



أمستردام هي العاصمة الهولندية وأكبر مدينة فيها. أُسست في القرن الثالث عشر الميلادي، ولذلك فهي تضم أكثر من 40 متحفاً، كما تشتهر بروعة قنواتها المائية الخلابة وبجمال منازلها التاريخية.