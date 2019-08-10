شكرا لقرائتكم خبر عن قوة إنفاق المستهلكين ترفع الناتج الياباني 1.8% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نما الاقتصاد الياباني بوتيرة أسرع بكثير من المتوقع في الفترة بين إبريل/نيسان ويونيو/حزيران؛ ليسجل توسعاً للربع الثالث على التوالي، في الوقت الذي طغى فيه الاستهلاك القوي للأسر واستثمارات الشركات على الصدمة التي تلقتها الصادرات من ضعف الطلب العالمي.
وأظهرت بيانات أولية من مكتب رئيس الوزراء الياباني، أمس الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بوتيرة سنوية 1.8% في الربع الثاني، مما يتجاوز بكثير متوسط توقعات السوق، بارتفاع نسبته 0.4% ويأتي بعد نمو 2.8% في الفترة بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار.
وقال مسؤول حكومي، إن الاستهلاك الخاص، الذي يمثل نحو 60% من الاقتصاد، زاد 0.6% مقارنة مع الفترة من يناير إلى مارس، ليسجل نمواً للربع الثالث على التوالي. (رويترز)
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